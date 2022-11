Need for Speed Unbound: Installationsgröße auf der PS5 bekannt – Preload startet in Kürze

Need for Speed Unbound:

Wenige Tage vor dem Release sickerte die Installationsgröße des Rennspiels "Need for Speed: Unbound" auf der PlayStation 5 durch. Darüber hinaus wurde der Preload der Palace-Edition gestartet.

"Need for Speed: Unbound" entstand bei Criterion Games.

Nachdem die letzten Serienableger noch bei den Entwicklern von Ghost Games entstanden, sind die „Burnout“-Macher für das in Kürze erscheinende „Need for Speed: Unbound“ verantwortlich.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release sickerte durch, wie viel freien Speicherplatz ihr für das neue Rennspiel auf eurer PlayStation 5 reservieren solltet. Laut „PlayStation Game Size“ wird die Größe von „Need for Speed: Unbound“ auf der PS5 bei 29,431 Gigabyte liegen. Wie gehabt bezieht sich dieser Wert ausschließlich auf das Hauptspiel. Mögliche Updates kämen noch hinzu.

Während der Preload der Palace-Edition mit sofortiger Wirkung startet, können Vorbesteller den Preload am Mittwoch, den 30. November 2022 starten.

Exklusive Inhalte in der Palace-Edition

Neben dem mittlerweile obligatorischen Early-Access-Zugriff umfasst die Palace-Edition genannte Sonderausgabe verschiedene exklusive Inhalte. Zu diesen gehören zum einen zusätzliche Fahrzeuge wie der Mercedes-AMG GT Black Series 2020 oder der VW Mk1 Golf Gti 1976, die sich im Laufe der Kampagne freischalten lassen. Hinzukommen kosmetische Inhalte wie exklusive Effekte für eure Fahrzeuge.

„In Need for Speed Unbound wird Graffiti zum Leben erweckt durch einen brandneuen, einzigartigen visuellen Stil, der Elemente der freshesten Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte von Need for Speed verbindet. Mit einem nagelneuen Toolkit, das dir Zugriff auf eindrucksvolle Grafik- und Soundeffekte gewährt, kannst du allen deine Fähigkeiten hinter dem Steuer beweisen. Dazu zählt auch die neue Boost-Technik Burst-Nitro“, so die offizielle Beschreibung des Rennspiels.

„Need for Speed: Unbound“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Käufer der Palace-Edition erhalten bereits am 30. November 2022 Zugriff auf das Spiel.

🚨 Need for Speed™ Unbound 🟫 Download Size : 29.431 GB (Version: 1.000.002) ⬛ Pre-Load : November 30 (Palace Edition : Available Now)

⬜ Launch : December 2 (Palace Edition : November 29) 🟥 #NeedForSpeedUnbound pic.twitter.com/Bu9ig45QhI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 27, 2022

