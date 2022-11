UK-Charts: FIFA 23 eroberte die Spitze zurück

Begleitet wurde der Start in die neue Woche von den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass es "FIFA 23" gelang, an die Spitze der Retail-Charts zurückzukehren.

In Großbritannien fand in der vergangenen Woche der Black Friday statt, mit dem mittlerweile auch im europäischen Einzelhandel der Start in das Weihnachtsgeschäft begangen wird.

Da am Black Friday zahlreiche Videospiele zu reduzierten Preisen angeboten wurden, dürfte es nicht überraschen, dass die Anzahl der verkauften Spiele im britischen Einzelhandel in der vergangenen Woche spürbar zulegte. Zu den größten Profiteuren gehörte die im September dieses Jahres veröffentlichte Fußball-Simulation „FIFA 23“, die in den letzten Monaten zu den Dauergästen in den britischen Retail-Charts gehörte.

Dank der Black Friday-Angebote legten die Verkaufszahlen von „FIFA 23“ im Vergleich mit der Vorwoche um 95 Prozent zu und hievten den Kick auf den ersten Platz der UK-Retail-Charts. Gefolgt von Infinity Wards Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und dem Rollenspiel „Pokémon Violet“, das in der letzten Woche den dritten Rang belegte.

Aufgrund der diversen Angebote der letzten Woche kehrten verschiedene Titel in die Top 10 zurück – darunter der Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“, dessen Verkaufszahlen um 203 Prozent zulegten, oder „Nintendo Switch Sports“, das gegenüber der Vorwoche ein Absatzplus von 138 Prozent verbuchte.

Anbei die kompletten Top 10 der Verkaufswoche vom 21. bis zum 27. November 2022.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 in der Übersicht

1. FIFA 23

2. Call of Duty: Modern Warfare 2

3. Pokémon Violet

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. God of War Ragnarok

6. Pokémon Scarlet

7. Sonic Frontiers

8. Nintendo Switch Sports

9. Just Dance 2023

10. Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry.biz

