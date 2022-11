Wo Long Fallen Dynasty: Kämpfe sollen dynamischer und eleganter ausfallen als in Nioh

Aktuell arbeiten die japanischen Entwickler von Team Ninja unter anderem am düsteren Action-Rollenspiel „Wo Long: Fallen Dynasty“, das im Frühjahr 2023 erscheinen wird.

In einem aktuellen Interview ging das Studio in Person des verantwortlichen Game-Directors Fumihiko Yasuda auf die spielerische Umsetzung des Fantasy-Abenteuers ein und hob dabei vor allem das Kampfsystem hervor. Da euch „Wo Long: Fallen Dynasty“ in eine fiktive Version Chinas zu Zeiten der Han-Dynasty versetzt, basiert das Kampfsystem natürlich auf dem chinesischen Martial-Arts, das von den Entwicklern einiges an Umdenken voraussetzte.

„Chinesische Kampfkünste sind freifließender und eleganter, was im Kampf einen ganz anderen Ton erzeugt“, führte Yasuda zum Kampfsystem des Action-Rollenspiels aus.

Sprung-Button sorgt für neue Möglichkeiten

Dank der chinesischen Kampfkünste werdet ihr in „Wo Long: Fallen Dynasty“ in der Lage sein, flüssig und auf unkomplizierte Art und Weise zwischen offensiven und defensiven Taktiken zu wechseln. Beispielsweise wird es möglich sein, Angriff abzuwehren und anschließend eine Abwehrhaltung einzunehmen, aus der gekontert werden kann, ohne zusätzliche Ausdauer zu verbrauchen. Ein weiterer wichtiger Faktor des Kampfsystems ist laut Yasuda der neue Sprung-Button.

Dieser wird euch in „Wo Long: Fallen Dynasty“ nicht nur in die Lage versetzen, Gebiete zu erkunden, die ohne Sprünge nicht erreichbar wären. Auch im Kampf werden euch die Sprünge laut Entwicklerangaben eine wertvolle Hilfe sein, da sie sowohl bei defensiven als auch offensiven Aktionen eingesetzt werden und eure Strategie im Kampf durch überraschende Manöver erweitern können.

Wie Yasuda ausführte, besteht der größte Unterschied darin, dass bei „Nioh“ noch die „Samurai-Action in den Fokus rückte, bei der jede Aktion wichtig war und im Kampf für die Entscheidung sorgen konnte“. Daher war es wichtig, nicht nur für eine Ausdauerleiste, sondern darüber hinaus auch für die Tatsache zu sorgen, dass sich der Protagonist in den „Nioh“-Abenteuern stets auf dem Boden befindet. Der Fokus auf die chinesischen Kampfkünste hingegen ermöglicht es Team Ninja in „Wo Long: Fallen Dynasty“, für deutlich mehr spielerische Freiheiten im Kampf zu sorgen.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

