Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.6.2 inkl. „The Last Chapter“ früher als geplant verfügbar

Vor ein paar Wochen kündigte Ubisoft mit „The Last Chapter“ die finale Story-Episode zum Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ an, die allen Besitzern des Spiels ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt wird.

Offiziellen Angaben zufolge wird mit „The Last Chapter“ nicht nur die Geschichte von „Assassin’s Creed: Valhalla“ zum Abschluss gebracht. Darüber hinaus werden laut Entwicklerangaben diverse noch offene Fragen der Community beantwortet. Nachdem zunächst von einem Release am 6. Dezember 2022 die Rede war, gab Ubisoft bekannt, dass das Update 1.6.2 „aufgrund eines Fehlers im Animus“ etwas früher als geplant veröffentlicht werden konnte.

Neben der „The Last Chapter“-Episode werden im Zuge des ab sofort verfügbaren Updates 1.6.2 diverse Verbesserungen und Anpassungen geboten.

Zu den interessantesten Neuerungen, die mit dem Update auf die Version 1.6.2 den Weg in „Assassin’s Creed: Valhalla“ finden, gehören die kostenlosen wöchentlichen Gegenstände. Hier kann einmal pro Woche ein kostenloser Premium-Gegenstand im Animus-Shop eingelöst werden. Zu beachten ist laut Ubisoft zum einen, dass die Gegenstände auf Zufallsbasis ausgewählt werden. Zudem werden ausgewählte lizenzierte Inhalte nicht verfügbar sein.

Solltet ihr die zeitlich begrenzten Events der Vergangenheit verpasst haben, dann könnt ihr euch die entsprechenden Belohnungen ab sofort bei Händlern in ganz England sichern. Die einzige Bedingung: Die Quest „The First Night of Samhaim“ muss zunächst abgeschlossen werden. Kostenlose Reittiere und ein Rabe ziehen einen Strich unter die neuen Inhalte und sollen die Community für ihre Treue beziehungsweise Unterstützung belohnen.

Ergänzend zu „The Last Chapter“ und den neuen Inhalten umfasst das „Assassin’s Creed: Valhalla“-Update 1.6.2 diverse Verbesserungen, Anpassungen an den Spielmechaniken und Fehlerbehebungen. Alle weiteren Details dazu liefert euch der offizielle Changelog.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

