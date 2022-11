Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft verteidigt Absage von New Game Plus

Nach zwei Jahren der Unterstützung werden die Inhaltsupdates für „Assassin’s Creed: Valhalla“ im kommenden Dezember ihr Ende finden. Mit dem Update „Das letzte Kapitel“ wird der Support für Eivors Abenteuer am 6. Dezember beendet.

Mit dem letzten Update werden die Spieler die Geschichte von „Assassin’s Creed: Valhalla“ abschließen können. Was jedoch fehlen wird, ist ein New-Game-Plus-Modus, bei dem die Nutzer die Kampagne des Spiels mit dem Fortschritt, den Skills und der Ausrüstung aus dem ersten Durchlauf noch einmal starten können. Die beiden Vorgänger von „Valhalla“, „Assassin’s Creed: Origins“ aus dem Jahr 2017 sowie „Assassin’s Creed: Odyssey“ aus 2018, haben beide nach der Veröffentlichung einen NG+ erhalten.

Ubisoft äußert sich zu kontroverser Entscheidung

„Das Feedback der Community treibt uns ständig an, unsere Erfahrungen zu verbessern“, schrieb das Studio in einem Blogbeitrag. „Seit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Valhalla hat das Team hart daran gearbeitet, das Spielerlebnis unter Berücksichtigung eures Feedbacks zu erweitern. Die Veröffentlichung einer solchen Vielfalt an Inhalten in den letzten zwei Jahren war eine aufregende Erfahrung und wir sind stolz darauf, diese Reise mit euch geteilt zu haben.“

„Assassin’s Creed Valhalla wurde als einzigartiges Assassin’s Creed-Erlebnis konzipiert, das sich in seiner Struktur stark von seinen Vorgängern unterscheidet und neue Möglichkeiten bietet, sich mit der Welt und ihren Charakteren auseinanderzusetzen. Als wir die Implementierung von New Game+ untersuchten, stellten wir fest, dass die Tiefe des Spiels uns nur begrenzte Möglichkeiten bot, die Wiederspielbarkeit einzigartig und lohnend zu gestalten“, so das Studio zu der Entscheidung.

Die Entwickler schrieben weiter, dass sie verstehen, dass diese Nachricht eine Enttäuschung ist. Man hofft jedoch, dass die Inhalte der letzten Monate, wie etwa der DLC „The Forgotten Saga“, eine aufregende und herausfordernde Erfahrung für diejenigen waren, die mehr wiederholbaren Content suchen. Zudem verrät Ubisoft, dass man bei dem kommenden letzten Update noch ein paar weitere Überraschungen auf Lager hätte. Diese würde man sich jedoch für den Abschied aufheben.

