Assassin’s Creed Valhalla: Der Forgotten Saga-DLC im ausführlichen Video vorgestellt

Mit "Forgotten Saga" kündigte Ubisoft vor ein paar Wochen einen weiteren DLC zum Action-Rollenspiel "Assassin's Creed: Valhalla" an. Was im Roguelite-Modus spielerisch geboten wird. verrät euch ein ausführliches Video, das nun von Ubisoft zur Verfügung gestellt wurde.

Vor wenigen Wochen kündigten die Verantwortlichen von Ubisoft sowohl das finale Story-Kapitel als auch den „Forgotten Saga“-DLC zum Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ an.

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, wird „Forgotten Saga“ spielerisch für ein wenig frischen Wind in der Welt von „Assassin’s Creed: Valhalla“ sorgen und euch eine klassische Roguelite-Erfahrung bieten. Im neuen Roguelite-Modus führt euer Weg nach Niflheim, das in der nordischen Mythologie das Reich der Toten darstellt.

Roguelite-typisch stellt ihr euch immer stärker werdenden Widersachern und erhaltet die Möglichkeit, euch exklusive Belohnungen wie besonders mächtige Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu verdienen.

Frische Eindrücke und Details zu Forgotten Saga

Um euch den kommenden DLC noch einmal schmackhaft zu machen und euch gleichzeitig einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Forgotten Saga“ spielerisch auf euch zukommt, stellte Ubisoft zum Abschluss der Woche ein mehrminütiges Video bereit. In diesem wird ausführlich auf die verschiedenen Features und Inhalte eingegangen, die im Roguelite-Modus von „Assassin’s Creed: Valhalla“ auf euch warten.

Demnach werden in den vier Reichen von Niflheim mehrere spannende Geheimnisse geboten, die von den Spielern und Spielerinnen entdeckt werden wollen. Wie sich dem offiziellen Video des Weiteren entnehmen lässt, wird in „Forgotten Saga“ großer Wert auf verzweigte Pfade gelegt, die euch dazu zwingen, eine Entscheidung dahingehend zu treffen, welchen Pfad ihr als nächstes einschlagen möchtet. Roguelite-typisch kommt auch der Risiko- / Belohnungsfaktor nicht zu kurz.

Beispielsweise werdet ihr immer wieder vor die Entscheidung gestellt, ob ihr gewillt seid, für wertvollere Belohnungen größere Risiken in Kauf zu nehmen. Alle weiteren Details zum „Forgotten Saga-DLC entnehmt ihr dem angehängten Video.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

