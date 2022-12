The Walking Dead – Saints and Sinners Kapitel 2: Der Releasetermin für PSVR2 steht

The Walking Dead - Saints and Sinners Kapitel 2:

Wie bereits bekannt sein dürfte, erscheint "The Walking Dead: Saints and Sinners – Chapter 2: Retribution" auch für PlayStation VR2. Heute bestätigte der Publisher Skydance Interactive sowohl den Releasetermin als auch drei Editionen, in denen das Horror-Abenteuer veröffentlicht wird.