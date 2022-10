The Walking Dead Saints & Sinners – Kapitel 2: Düstere Eindrücke im neuen Trailer

The Walking Dead Saints & Sinners - Kapitel 2:

Zumindest auf Meta Quest 2 wird "The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution" in wenigen Wochen veröffentlicht. Auch wenn die Umsetzung für PlayStation VR noch etwas mehr Zeit benötigt, wollen wir euch den neuen Trailer natürlich nicht vorenthalten.

"The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution" erscheint etwas später für PlayStation VR.

Anfang des Jahres kündigten die Entwickler von Skydance Interactive die laufenden Arbeiten an „The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution“ an, das sich für diverse VR-Headsets in Entwicklung befindet.

Während die Umsetzung für Meta Quest 2 am 1. Dezember 2022 veröffentlicht wird, werden die Ableger für PlayStation VR und PlayStation VR2 zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ein handfester Termin wurde hier bisher aber nicht genannt. Passend zum nahenden Release für Meta Quest 2 zeigt sich „The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution“ im offiziellen Trailer.

Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch düstere Eindrücke aus dem Horror-Abenteuer.

Der Kampf um das Überleben

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Skydance Interactive dürft ihr euch in „The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution“ sowohl auf neue Widersacher als auch auf neue Waffen freuen – darunter exklusive SMGs, eine Kettensäge oder durchschlagskräftige Shotguns. Zudem sollen größere Streuner-Horden für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgen.

Alle Karten von „The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution“ können sowohl tagsüber als auch in der Nacht erkundet werden. Auch wenn nachts tödliche Bedrohungen und Gefahren auf euch warten, lohnen sich Erkundungstouren in der Nacht, da zu später Stunde wertvollere Ressourcen und Gegenstände gefunden werden können.

Sollte „The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 Retribution“ einen Termin für PlayStation VR spendiert bekommen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

