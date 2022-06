The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 „Retribution“ für PSVR & PSVR2 bestätigt

The Walking Dead Saints & Sinners:

Anfang des Jahres kündigten die Entwickler von Skydance Interactive mit "Retribution" das zweite Kapitel von "The Walking Dead: Saints and Sinners" an. Wie im Zuge der aktuellen State of Play bekannt gegeben wurde, wird "Retribution" sowohl für PlayStation VR als auch PlayStation VR2 veröffentlicht.

Im Januar dieses Jahres kündigten die Entwickler von Skydance Interactive das zweite Kapitel des VR-Shooters „The Walking Dead: Saints & Sinners“ an, das unter dem Namen „Retribution“ veröffentlicht wird.

Nachdem bisher noch unklar war, wann und für welche Plattformen das zweite Kapitel erscheinen wird, wurde in der aktuellen State of Play-Ausgabe für Klarheit gesorgt. Demnach wird „Retribution“ im Laufe des Jahres für Meta Quest und PlayStation VR veröffentlicht. Darüber hinaus arbeiten die Macher von Skydance Interactive an einer Umsetzung für Sonys neues Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2, die zu einem bisher nicht näher konkretisierten Zeitraum folgen wird.

Neue Waffen und reichlich Action versprochen

Wie sich der offiziellen Beschreibung von „Retribution“ entnehmen lässt, wird „The Walking Dead: Saints & Sinners“ im Rahmen des zweiten Kapitels durch verschiedene neue Waffen erweitert – darunter wie Kettensäge, eine abgesägte Schrotflinte, ein SMG sowie Schalldämpfer für Waffen. Auch neue Feinde, die euch nach dem Leben trachten, oder größere Horden von Streunern sollen in „Retribution“ für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgen.

Alle neuen und wiederkehrenden Karten von New Orleans können in „Retribution“ sowohl tagsüber als auch nachts erkundet werden. Auch wenn nachts noch mehr Gefahren auf euch warten, werden sich Erkundungstouren zu später Stunde lohnen, da manche Gegenstände und Ressourcen laut offiziellen Angaben lediglich in der Nacht gefunden werden können.

Anbei der frisch veröffentlichte Trailer zu „The Walking Dead: Saints & Sinners – Retribution“.

