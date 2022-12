Diablo 4: Neuer Releasezeitraum aufgetaucht – Enthüllung der Collector’s Edition in Kürze?

In dieser Woche finden die The Game Awards 2022 statt, auf denen laut Produzent und Moderator Geoff Keighley 30 bis 40 Spiele einen Auftritt haben werden.

Wie wenige Tage vor dem Start des Events berichtet wird, wird sich unter den besagten Titeln auch das von Blizzard Entertainment entwickelte Action-Rollenspiel „Diablo 4“ befinden. Laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson hatten in den vergangenen Tagen mehr als 100 ausgewählte Journalisten die Möglichkeit, hinter verschlossenen Türen einer Präsentation von „Diablo 4“ beizuwohnen und selbst Hand an den Titel zu legen.

Da das Preview-Embargo laut Henderson am kommenden Mittwoch, den 7. Dezember 2022 fallen soll, dürfen wir uns offenbar schon in dieser Woche über frische Details und Eindrücke aus der Welt von „Diablo 4“ freuen. Dabei wird es aber wohl nicht bleiben, da laut mehreren Insidern zudem eine Präsentation und diverse Ankündigungen auf den The Game Awards 2022 geplant sind.

Wie Tom Henderson ergänzte, wird uns zum einen die offizielle Ankündigung der offenen Beta ins Haus stehen, die laut dem Insider bereits in den Datenbanken des PlayStation Networks auftauchte. Da sich internen geleakten Dokumenten bereits vor ein paar Wochen entnehmen ließ, dass die Vorbestellungen von „Diablo 4“ am 7. oder 8. Dezember 2022 starten werden, liegt die Vermutung nah, dass der Pre-Order-Start auf den The Game Awards 2022 verkündet wird.

Liegen die Insider richtig, dann betrifft dies sowohl die Standard-Ausgabe von „Diablo 4“ als auch eine Collector’s Edition, die neben dem Hauptspiel und einer Art Kerze zudem einen Early-Access-Zugriff auf die offene Beta umfassen und auf dem letzten großen Event des Jahres vorgestellt werden soll. Abschließend wird von den Insidern spekuliert, dass der Releasetermin von „Diablo 4“ ebenfalls auf den The Game Awards 2022 enthüllt werden könnte.

Nachdem sich die Gerüchteküche zuletzt auf den 23. April 2023 als möglichen Termin einschoss, spricht der Windows Central-Journalist und Industrie-Insider Jez Corden mittlerweile von einem potenziellen Release Ende Juni. Ob er damit richtig liegt, erfahren wir möglicherweise in dieser Woche.

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

The big announcements are early access to open beta with pre-orders. Also, collector’s edition which has some kind of… candle? Not sure 100% what that is.

I wrote April 2023 for launch but now I think that mighta been a runway/target launch window, with an 8 week variance.

— Jez (@JezCorden) December 2, 2022