Diablo 4: Geschlossene Beta zum Endgame angekündigt – Details zu den Inhalten

In einem aktuellen Entwickler-Update kündigte Blizzard Entertainment eine geschlossene Beta zu "Diablo 4" an, in der die Inhalte des Endgames ausführlich getestet werden können. Eingeladen werden sollen allerdings lediglich Veteranen, die über reichlich Erfahrungen mit den Endgame-Inhalten von "Diablo 3" und "Diablo 2: Resurrected" verfügen.

Aktuell bereitet sich Blizzard Entertainment nicht nur auf den Early-Access-Start von „Overwatch 2“ Anfang Oktober vor. Darüber hinaus arbeitet ein weiteres Team eifrig an der Fertigstellung von „Diablo 4“.

Wie Blizzard Entertainment im Rahmen eines aktuellen Entwickler-Updates bekannt gab, plant das verantwortliche Entwicklerteam eine weitere geschlossene Beta, die aller Voraussicht nach Mitte Oktober an den Start gebracht wird. Im Rahmen der Closed-Beta erhalten auserwählte Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit, einen ausführlichen Blick auf die Endgame-Inhalte von „Diablo 4“ zu werfen.

Wie Blizzard Entertainment in der Ankündigung der Beta ausführte, werden beim Auswahlverfahren allerdings nur Veteranen berücksichtigt, die ausreichend Erfahrungen mit den Endgames von „Diablo 3“ oder „Diablo 2: Resurrected“ vorzuweisen haben.

Diese Inhalte warten in der neuen Beta

Wie vor einigen Wochen bereits versprochen, wird das Endgame von „Diablo 4“ mit zahlreichen Inhalten aufwarten, die euch über einen langen Zeitraum beschäftigen werden. Ein Teil des Contents kann in der geschlossenen Beta in Augenschein genommen werden. Darunter die knackigen „Nightmare Dungeons“, der PvP-Modus „Fields of Hatred“ oder das Event „Helltide“.

Zu „Helltide“ führen die Entwickler aus: „Wenn Sie Sanctuary zu Fuß oder auf Ihrem treuen Ross durchstreifen, achten Sie auf Ihre Umgebung, denn Sie könnten in eine Höllenflut geraten. Dies ist ein neues, regionenweites Event, das Helden erst dann zur Verfügung steht, wenn sie den Schwierigkeitsgrad World Tier Three: Nightmare erreicht haben. In einer Helltide werden die Diener von Lilith ermächtigt, ihre Schwierigkeit erhöht, aber Beute fallen gelassen, die der Gefahr würdig ist.“

Alle weiteren Details zur geschlossenen Endgame-Beta und ihren Inhalten findet ihr auf der offiziellen Website. „Diablo 4“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und wird zum Launch sowohl das Cross-Play-Feature als auch die Cross-Progression unterstützen.

