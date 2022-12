UK-Charts: Schwacher Start für Need for Speed Unbound – Wie schlug sich The Callisto Protocol?

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die Software-Charts aus dem britischen Einzelhandel bereit. Mit dem Horror-Abenteuer "The Callisto Protocol", dem Rennspiel "Need for Speed: Unbound" und "Marvel's Midnight Suns" stiegen gleich drei namhafte Neueinsteiger in die Charts ein.

"Need for Speed: Unbound" legte im britischen Einzelhandel einen enttäuschenden Start hin.

Auch heute versorgten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK zum Start in die neue Woche mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie gehabt wurden hier nur die Absatzzahlen aus dem Einzelhandel berücksichtigt. Auch wenn die Verkäufe gegenüber der Vorwoche um 47 Prozent einbrachen, sicherte sich Electronic Arts‘ Kick „FIFA 23“ in der Verkaufswoche vom 28. November bis zum 3. Dezember 2022 ein weiteres Mal den Spitzenplatz der britischen Retail-Charts.

Auf dem zweiten Platz fand sich mit einem Verkaufsrückgang von sechs Prozent Infinity Wards Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein.

Holpriger Start für die Neueinsteiger

Auf den weiteren Rängen folgen mit „God of War: Ragnarök“, dem Fun-Racer „Mario Kart 8: Deluxe“ und dem Rollenspiel „Pokémon Violet“ diverse aus den Vorwochen bekannte Titel. Der erste Neueinsteiger in Form von „The Callisto Protocol“ ist auf dem sechsten Platz zu finden. Laut GfK entfielen 78 Prozent der im britischen Einzelhandel verkauften Einheiten auf die PS5-Version. Weiter heißt es, dass die Verkaufszahlen von „The Callisto Protocol“ in der ersten Woche 17 Prozent geringer ausfielen als die von „Dying Light 2 Stay Human“.

Einen schwachen Start legte das von Criterion Games entwickelte Rennspiel „Need for Speed: Unbound“ hin, das auf dem 17. Platz in die britischen Retail-Charts einstieg – mit Verkaufszahlen, die gegenüber dem UK-Launch um 64 Prozent zurückgingen. Noch härter traf es „Marvel’s Midnight Suns“. Hier reichte es in der Launchwoche lediglich zu Platz 26. Trotz der verschobenen Umsetzungen für die Switch und die alten Konsolen sicherlich ein enttäuschendes Abschneiden.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 der letzten Woche

1. FIFA 23

2. Call of Duty: Modern Warfare 2

3. God of War Ragnarok

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Pokémon Violet

6. The Callisto Protocol

7. Pokémon Scarlet

8. Nintendo Switch Sports

9. Sonic Frontiers

10. Animal Crossing: New Horizons

