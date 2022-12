Final Fantasy XVI: Frische Details zu den Begleitern, den Beschwörungen und mehr

Im Zuge der The Game Awards 2022 bedachte uns Square Enix mit einem frischen Trailer zu „Final Fantasy XVI“ und bestätigte gleichzeitig den Releasetermin des Rollenspiels.

Ergänzend dazu wurden in Zusammenarbeit mit dem offiziellen PlayStation Blog frische Details zum Gameplay des Fantasy-RPGs veröffentlicht. Diese drehen sich zum einen um die Gefährten. Da es ich bei „Final Fantasy XVI“ um einen recht actionlastigen Ableger der Reihe handelt, wird es keine traditionellen Gruppenmitglieder geben. Stattdessen übernehmt ihr im Kampf stets die Kontrolle über den Protagonisten Clive.

An verschiedenen Punkten der Geschichte wird Clive von diversen Mitstreitern begleitet, denen ihr aktiv Befehle zuweisen könnt, um sie im Kampf möglichst effektiv einzusetzen. Zu den treuesten Gefährten des unfreiwilligen Helden wird der Hund Torgal gehören, der ihm geschenkt wurde, als er noch ein Welpe war.

Torgal kann im Kampf nicht nur Feinde angreifen. Gleichzeitig fungiert der Vierbeiner als klassischer Supporter, der die Gruppe heilt.

Story-Modus richtet sich an Neulinge

Wie bereits vor einiger Zeit angedeutet, kann „Final Fantasy XVI“ in zwei unterschiedlichen Modi gespielt werden. Neben dem Standard-Modus wartet der Story-Modus, der sich vor allem an Neulinge richten wird. Hier weicht Clive den Attacken seiner Widersacher nicht nur automatisch aus. Zudem können Eikon-Kombos mit einem einzigen Tastendruck ausgelöst werden. Der aktionsorientierte Modus hingegen räumt euch die volle Kontrolle über jede Kampfaktion und Combo ein.

Abschließend wurde etwas näher auf die Eikons genannten Beschwörungen eingegangen, die euch im Kampf eine wichtige Hilfe sein werden. Im Kampf könnt ihr laut Square Enix nicht nur automatische und mit den Eikons verbundene Attacken nutzen. Darüber hinaus wird es laut Square Enix möglich sein, die beschworenen Kreaturen selbst zu steuern.

Weiter wird ausgeführt, dass ihr in „Final Fantasy XVI in schnellen Echtzeit-Actionkämpfen zwischen Clives Eikon-Fähigkeiten wechselt und an dynamischen Kämpfen teilnehmt, indem ihr die Rolle eines Eikon übernehmt.“

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht.

