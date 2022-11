Final Fantasy XVI: Director Hiroshi Takai begründet den Verzicht auf die Open-World

Bekanntermaßen wird beim 2023 erscheinenden Rollenspiel "Final Fantasy XVI" auf eine klassische Open-World verzichtet. Eine Design-Entscheidung, die Game-Director Hiroshi Takai in einem von der Famitsu geführten Interview noch einmal begründete.

In den vergangenen Tagen gab der für das Rollenspiel verantwortliche Game-Director Hiroshi Takai mehrere Interviews, in denen er ausführlich über „Final Fantasy XVI“ sprach.

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu ging Takai auf das grundlegende Spieldesign von „Final Fantasy XVI“ ein, bei dem bekanntermaßen auf eine klassische Open-World verzichtet wird. Eine Design-Entscheidung, die Takai gegenüber der Famitsu noch einmal verteidigte. Wie der Game-Director ausführte, entschieden sich die führenden Köpfe hinter „Final Fantasy XVI“ schon relativ früh gegen eine große Open-World.

Eine Entscheidung, die zum einen auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass zu dem Zeitpunkt, als mit der Entwicklung von „Final Fantasy XVI“ begonnen wurde, zahlreiche Open-World-Titel veröffentlicht wurden.

Handlung wichtiger als eine große Spielwelt

Ein weiterer Faktor, der laut Takai berücksichtigt werden müsse, ist die Tatsache, welcher Aufwand mit der Gestaltung einer großen Open-World verbunden ist. Schließlich muss eine Welt auch mit entsprechend hochwertigen Inhalten gefüllt werden, da andernfalls nicht mehr als ein „großer leerer Raum bleibt“, der die Spieler und Spielerinnen langweilt.

Daher kamen die Verantwortlichen von Square Enix zu dem Schluss, dass es sinnvoller wäre, sich auf die Erschaffung einer spannenden Geschichte und facettenreicher Charaktere zu konzentrieren, von denen die Spielerfahrung in „Final Fantasy XVI“ getragen wird. „Auch unter dem Gesichtspunkt, wenn man an die früheren Spiele der Final Fantasy-Serie denkt. Also entschied ich mich gegen eine offene Spielwelt“, führte Takai mit einem Blick auf die „Final Fantasy“-Abenteuer der Vergangenheit aus, bei denen der Fokus ebenfalls auf der Handlung und den Charakteren lag.

„Final Fantasy XVI“ erscheint 2023 zeitexklusiv für die PlayStation 5. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, nähert sich das Rollenspiel mit großen Schritten seiner Fertigstellung. Mit der offiziellen Enthüllung des finalen Releasetermins seit daher noch in diesem Jahr zu rechnen.

