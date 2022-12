UK-Charts: Kratos erobert die Spitze zurück – The Callisto Protocol fällt aus den Top 10

Wie sich den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien entnehmen lässt, gelang es "God of War: Ragnarök" in der vergangenen Woche, an die Spitze der UK-Retail-Charts zurückzukehren. Der Horror-Titel "The Callisto Protocol" hingegen verabschiedete sich aus den Top 10.

Pünktlich zum Start in die neue Woche stellten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit.

Wie gehabt werden lediglich Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während die digitalen Absätze in separaten Charts erhoben werden. In der Woche zwischen dem 5. und 10. Dezember 2022 profitierte das Anfang November veröffentlichte „God of War: Ragnarök“ von der Tatsache, dass neue PlayStation 5-Konsolen den Weg in den britischen Handel fanden – darunter auch Bundles mit dem neuen Abenteuer von Kratos und Atreus. Dadurch eroberte das Action-Adventure die Spitze der Charts zurück.

Die Verkaufszahlen von „FIFA 23“, dem Spitzenreiter der Vorwoche, hingegen gingen um 18 Prozent zurück, was in der letzten Woche Platz 2 bedeutete. Auf dem dritten Rang fand sich der von Infinity Ward entwickelte First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein, dessen Verkaufszahlen um 14 Prozent sanken.

Die restlichen Charts werden von Nintendos Switch dominiert, die Spiele wie „Pokémon Violet“, „Mario Kart 8 Deluxe“ oder „Animal Crossing: New Horizons“ in den britischen Retail-Charts platzierte. Aus den Top 10 fiel „The Callisto Protocol“, das in der letzten Woche nur noch auf dem 12. Platz landete.

Anbei die Top 10 der Verkaufswoche vom 5. bis zum 10. Dezember 2022.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 in der Übersicht

1. God of War Ragnarok

2. FIFA 23

3. Call of Duty: Modern Warfare 2

4. Pokémon Violet

5. Mario Kart 8: Deluxe

6. Nintendo Sports Resort

7. Pokémon Scarlet

8. Sonic Frontiers

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Minecraft (Switch)

Quelle: GamesIndustry.biz

