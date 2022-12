Assassin’s Creed Valhalla: Testet Eivors Abenteuer im Probezeitraum komplett gratis

Erst vor kurzem wurde für den aktuellsten AC-Ableger „Assassin’s Creed Valhalla“ das finale Update 1.6.2 mit dem Inhalts-DLC „Das letzte Kapitel“ veröffentlicht. Mit diesem ist die seit Release vor zwei Jahren andauernde Unterstützung des Titels seitens Ubisoft vorbei und die Geschichte von Eivor wurde zu Ende erzählt.

Assassin’s Creed Valhalla für kurze Zeit komplett gratis spielbar

Das Abenteuer im hohen Norden ist sowohl bei Spielern als auch bei Kritikern sehr gut angekommen. Es gehört zu der neuen Art „Assassin’s Creed“ – zusammen mit Assassin’s Creed Origins“ und Assassin’s Creed Odyssey“, die allesamt zum Genre der Action-RPGs gehören. Falls ihr noch unsicher seid, ob euch das Gameplay und die Story von „Valhalla“ gefallen, solltet ihr euch die neue Aktion von Entwickler Ubisoft anschauen.

Heute startet nämlich ein verlängertes Gratis-Wochenende, bei dem ihr den aktuellen Ableger für ein paar Tage komplett gratis herunterladen und spielen könnt.

Die Aktion startet am heutigen 15. Dezember 2022 um 18 Uhr und endet am 19. Dezember 2022 um 13 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also mehr als vier volle Tage, um euch von dem Titel zu überzeugen und euch eine Kaufentscheidung leichter zu machen.

Spielbar ist dabei alles, was „Assassin’s Creed Valhalla“ zu bieten hat. Lediglich die kostenpflichtigen DLCs „Zorn der Druiden“, „Die Belagerung von Paris“ und „Die Zeichen Ragnaröks“ sind nicht in der Probesoftware enthalten. Innerhalb der vier Tage werdet ihr aber ohnehin nicht weit genug kommen, um sie spielen zu können.

Falls ihr den angegebenen Zeitraum voll ausnutzen wollt, könnt ihr euch die entsprechenden Inhalte bereits jetzt preloaden und dann um 18 Uhr direkt losstarten.

Verfügbar ist die Aktion auf allen Plattformen, für die „Assassin’s Creed Valhalla“ erschienen ist. Also PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

