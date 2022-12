Forspoken: Macher versichert, Spieler müssen sich wegen der Story keine Sorgen machen

"Forspoken" erscheint am 24. Januar 2023 auf Konsolen exklusiv für die PS5.

In gut fünf Wochen erscheint mit „Forspoken“ eines der ersten potentiellen Spiele-Highlights des Spielejahres 2023. Einige Spieler scheinen sich jedoch noch nicht sicher zu sein, ob das Action-RPG auch mit seiner Story überzeugen können wird. Grund zur Sorge bot für viele ein vor einigen Monaten veröffentlichter Werbespot, der ziemlich schnell viral ging und ein Eigenleben entwickelte. Laut einem der Macher sei dieser Spot jedoch kein Grund zur Sorge.

Forspoken-Spieler benötigen den Kontext, um alles zu verstehen

Das versicherte uns gegenüber zumindest Raio Mitsuno, der als Creative Producer am Square Enix-Spiel arbeitet. Mit ihm sowie zwei weiteren Mitgliedern des Teams von Luminous Productions („Final Fantasy XV“) durften wir uns kürzlich unterhalten. Im Interview wollten wir von Mitsuno wissen, wie er all jene Spieler beruhigen würde, die sich wegen des eingangs erwähnten Twitter-Clips womöglich Sorgen bezüglich der Qualität der Story des Games machen.

Wie er gesteht, habe das fragliche Video zu einer Diskussion unter Spielern geführt, doch seiner Ansicht nach sei es hierbei wichtig zu bedenken, dass „Forspoken“ vor allem „in sehr erzähllastiges Spiel, bei dem man den gesamten Kontext braucht, um zu verstehen, was die Charaktere durchmachen und warum sie bestimmte Dinge sagen und sich auf eine bestimmte Weise verhalten.“ Das Team wolle nicht alles zeigen, weshalb in solchen Clips Szenen zu sehen und Sätze zu hören seien, die für die Spieler ohne den dazugehörigen Kontext des fertigen Games keinen Sinn ergeben würden.

Aus dem viral gegangenen kurzen Video hätten die Verantwortlichen jedoch auch ihre Lehren gezogen, wie uns Mitsuno versicherte: „Ich denke, eine wichtige Erkenntnis für uns war, dass wir sicherstellen müssen, dass der Kontext vorhanden ist, damit die Leute ihm folgen können.“ Anschließend fügt er hinzu: „Aber seid versichert, dass im vollständigen Spiel alles in einer natürlichen Art von Progression abläuft“, weshalb Spieler am Ende in der Lage sein würden, alles zu verstehen.

„Forspoken“ wird am 24. Januar 2023 auf Konsolen exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

