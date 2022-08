Forspoken: Twitter-Nutzer verspotten misslungenen Werbespot

Am vergangenen Montag veröffentlichte Square Enix einen 32-sekündigen Werbespot zu "Forspoken". Über die gezwungenen Dialoge machten sich einige Twitter-User anschließend lustig und erschufen spöttische Memes.

Die erzwungene Coolness von Frey kommt bei den Fans nicht gut an.

Den neuesten Werbespot zum Action-Rollenspiel „Forspoken“ findet die Twitter-Community unangenehm. So unangenehm, dass in den vergangenen Tagen mehrere Memes entstanden sind.

Ganz schön cringe

Aber warum führte das kurze Video zu so viel Spott? Den Nutzern gefällt der künstliche Dialog von Protagonistin Frey nicht. Ihre gesprochenen Worte sollen cool rüberkommen, vermitteln aber eher den Eindruck einer Parodie.

Mehrere Nutzer machten sich daraus einen Spaß und erstellten einen ähnlichen Ablauf für andere bekannte Spiele. Darunter „God of War“, „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“, „Yakuza“ und „Sonic Frontiers“.

Würde Kratos in solch einem Teaser enthalten sein, würden sich seine Worte folgendermaßen anhören: „Wer ich? Ja, ich bin ein verdammter GOTT, wie sich herausstellt. Yeah, mir geht es nur um das Axtleben. Der hübsche Teufel neben mir? Fam, das ist buchstäblich mein BOY. Er kann mir für sein gutes Aussehen UND sein prägendes Trauma danken. Es ist nicht einfach, gegen verdammte Wikinger zu kämpfen. Aber ehrlich?“

Auch dieser Tweet parodiert „Forspoken“ mittels des mythologischen Action-Adventures. In diesem Fall sogar mit Sprache.

Als Nächstes sehen wir ein Meme, das auf „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ basiert:

Stellt euch jetzt einmal „Yakuza“-Protagonist im anfangs erwähnten Clip vor und er würde folgendes sagen: „Wollt ihr meinen Namen wissen? Ich bin Kazuma Kiryu, der Drache von Dojima!…in meinem Kopf klang das cooler, sorry. Ich lege mich immer mit den härtesten Kämpfern Japans an, decke Verschwörungen in der Unterwelt auf und… (Schnitt zur Baby-Substory von Yakuza 2) Ja, ja, ja. Das muss ich meinem Therapeuten erzählen.“

Eins haben wir noch. Im nachfolgenden probiert sich Sonic an einem Dialog dieser Art:

Das war erst mal genug Häme für das Projekt von Luminous Productions. Wie das endgültige Spiel von der Presse und den Fans aufgenommen wird, erfahren die Spieler erst am 24. Januar nächsten Jahres. Die Begründung für die Verschiebung klang so, als möchte man großen Kalibern wie „God of War: Ragnarök“ aus dem Weg gehen. Erst heute wies Tim Getty von Kinda Funny auf solch eine Entscheidung hin.

„Forspoken“ befindet sich für PS5 und PC in Entwicklung. Zwei Jahre nach dem Release wird das magische RPG für PlayStation-Spieler konsolenexklusiv sein.

