Forspoken: Veröffentlichung erneut verschoben und neuer Termin

Der Publisher Square Enix und der Entwickler Luminous Productions haben die Veröffentlichung des Open-World-Action-RPGs „Forspoken“ erneut verschoben. Statt wie zuletzt geplant am 11. Oktober 2022 wird der Titel erst 24. Januar 2023 auf den Markt gebracht. Unterstützt werden die PlayStation 5 sowie der PC über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store.

In einer Erklärung zur Verschiebung betont Luminous Productions zunächst: „Als Ergebnis laufender Diskussionen mit wichtigen Partnern haben wir die strategische Entscheidung getroffen, das Erscheinungsdatum von Forspoken auf den 24. Januar 2023 zu verschieben. Alle Spielelemente sind nun vollständig, und die Entwicklung befindet sich in der letzten Phase des Feinschliffs.“

Das klingt ein wenig danach, dass der Publisher dem recht gut gefüllten Vorweihnachtsgeschäft aus dem Weg gehen möchte.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

Luminous Productions möchte die Spieler für ihre anhaltende Unterstützung und Geduld danken. Die Begeisterung für das Spiel sporne die Macher jeden Tag an und man könne es kaum erwarten, noch in diesem Sommer mehr über „Forspoken“ zu erzählen.

Es ist nicht das erste Mal, dass „Forspoken“ verschoben wird. Im vergangenen Jahr wurde dem Open-World-Action-RPG ein Starttermin im Mai 2022 gegeben, der dann im März auf Oktober verschoben wurde. Offenbar nicht ohne Grund: Der Titel geriet in den letzten Monaten ein wenig in die Kritik, da er in den Präsentationen weniger überzeugend aussah.

Das Spiel wird als „erzählerisches Abenteuer in einer wunderschönen, aber grausamen Welt“ bezeichnet, in dem die Spieler in die Rolle von Frey Holland schlüpfen. Sie ist eine „gewöhnliche junge Frau, die ihre magischen Fähigkeiten nutzen muss, um in dem fantastischen, aber gefährlichen Land Athia zu überleben“.

Square Enix möchte mit „Forspoken“, das zwei Jahre lang konsolenexklusiv für PlayStation erhältlich sein wird, „die beste Grafikqualität liefern, die es je in einem Open-World-Spiel gab“. Nachfolgend könnt ihr euch noch einmal eine etwas ältere Gameplay-Vorführung zu „Forspoken“ anschauen.

