GTA Online: Weihnachtliche Aufträge und Belohnungen in Los Santos

Auch in Southern San Andreas wird Weihnachten gefeiert. Eine Woche lang haben Hobby-Gangster die Gelegenheit, exklusive Aufträge absolvieren.

Nehmt am Weazel Plaza Shootout und anderen Missionen teil.

Während es in Los Santos schneit, sind mehrere zeitlich begrenzte Missionen verfügbar. So könnt ihr unter anderem 25 Schneemänner in der Umgebung finden, die ihr alle zerstören müsst. Schafft ihr das, erhaltet ihr das Schneemann-Outfit und zusätzlich 125.000 GTA-Dollar.

Gerade an Feiertagen begehen Gangster gerne Verbrechen, um sich die Taschen voll zu machen. Besonders aufpassen müsst ihr auf Knecht Unrecht, der es auf eure Wertgegenstände abgesehen hat. Wenn ihr ihn erfolgreich abwehrt, gibt’s eine Maske von ihm und ein paar Scheine auf die Hand.

Weil die Weihnachtsfeier des Nachrichtensenders Weazel News eskaliert ist, herrscht über ihrem Gebäude ein Feuergefecht zwischen Räubern und der Polizei. Mischt ihr euch ein, könnt ihr eine brandneue Waffe ergattern. Schaltet ihr alle Angreifer aus, bekommt ihr zudem ein weihnachtliches Design für die MK2-Pistole.

Geschenke dürfen zu Weihnachten nicht fehlen: Fürs Einloggen schenkt euch Rockstar Games eine Zuckerstange und ein paar nützliche Items.

Erledigt ihr diese Woche eine LSD-Labor-Verkaufsmission, werdet ihr mit doppelten GTA-Dollar und Reputationspunkten belohnt. Für Rennen jeglicher Art gilt das Gleiche. Die dreifache Belohnung erhaltet ihr wiederum für den Job „Bestie gegen Schlitzer“.

Fahrzeug-Rabatte der Woche

Im Anschluss die Auto-Rabatte der Woche. Jedes genannte Fahrzeug ist 30 Prozent günstiger.

Declasse Drift Tampa

Pegassi Infernus Classic

Obey Tailgater S

Declasse Granger 3600LX

JoBuilt Velum

Pegassi Toros

Benefactor Schafter V12

Ocelot Stromberg

Wer lieber einen Wagen mit saisonalem Design erwerben möchte, sollte bei Simeons Autohaus vorbeischauen. Bei Luxury Autos ist übrigens das neue Modell Annis 300R verfügbar, das sich mit Imani-Tech aufrüsten lässt. Wollt ihr lieber euer Glück im Casino versuchen, habt ihr die Chance auf den Pfister Comet Safari.

Alle genannten Aktivitäten, Belohnungen und Rabatte sind bis zum 28. Dezember erhältlich. Prime-Abonnenten und GTA+ Mitglieder profitieren in dieser Zeit noch von weiteren Vorteilen.

Quelle: Rockstar Games

