Star Wars Jedi Survivor: Asmussen spricht über neuen Charakter Bode Akuna

Bei den Anfang Dezember ausgestrahlten The Game Awards 2022 wurde den Fans ein detaillierterer Blick auf den kommenden Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gewährt. „Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 17. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Wie die Zuschauer in dem bei der Veranstaltung gezeigten Clip sehen konnten, wird neben dem beliebten Droiden BD-1 auch der Charakter Cere Junda in dem neuen Spiel dabei sein. Der Game Director Stig Asmussen sprach aber auch über eine ganz neue Figur, die in „Star Wars Jedi: Survivor“ auftauchen wird: Bode Akuna.

Bode Akuna soll in „Star Wars Jedi: Survivor“ beim Kampf und der Fortbewegung helfen

In einem Interview mit den Kollegen von Game Informer ging Asmussen unter anderem auf die neuen Kampfstile und einen überarbeiteten Metroidvania-Ansatz ein. Dazu sollen auch neue Fortbewegungsmöglichkeiten gehören. So kann unser Protagonist Cal Kestis etwa ein Kletterseil für entlegenere Punkte oder zum Überwinden größerer Höhen verwenden. Auch sollen sich in dem nächsten Teil der „Star Wars Jedi“-Reihe Reittiere zähmen lassen.

Eine weitere Hilfe bei der Fortbewegung soll auch Cals neuer Kumpel Bode Akuna sein. In dem Clip von den Game Awards war etwa zu sehen, wie Bode Cal in einer Cutscene hilft, auf eine höher gelegene Plattform zu kommen. Daneben soll der neue Charakter aber auch im Kampf hilfreich sein. In dem Gameplay-Video war zu sehen, wie Cal und Bode auf recht spektakuläre Weise gegen einen Sturmtruppler kämpfen.

Laut Asmussen handelt es sich bei Bode Akuna um einen Söldner. „Er und Cal haben eine besondere Verbindung zueinander“, so der Game Director. „Es ist fast so, als ob sie Brüder wären. Sie sind nicht genau gleich, aber sie ergänzen sich wirklich.“ Verkörpert wird Akuna von dem Schauspieler Noshir Dalal. Dalal ist jedoch beileibe kein Unbekannter im „Star Wars“-Universum. Neben „Star Wars Jedi: Survivor“ hat der Synchronsprecher bereits Charakteren in „Star Wars: Tales of the Jedi“, „The Bad Batch“ und „Star Wars: Squadrons“ seine Stimme geliehen. Darüber hinaus war Noshir Dalal der Sprecher von Sekiro in „Sekiro: Shadows Die Twice“.

