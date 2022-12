Hogwarts Legacy: Spiel hat praktische Lösung für das Sammeln von Ressourcen

Nun müssen die Fans des kommenden „Hogwarts Legacy“ nicht mehr lange warten. Das Spiel im Zauberrei-Universum der Schriftstellerin J.K. Rowling wird am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Am 4. April sollen auch die älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One bedient werden. Am 25. Juli 2023 erscheint dann auch die Version für die Nintendo Switch.

In dem letzten Gameplay Showcase hatten die Entwickler unter anderem den Raum der Wünsche vorgestellt. In den „Harry Potter“-Büchern passt sich dieses besondere Zimmer in Hogwarts den Bedürfnissen seines Nutzers an. In „Hogwarts Legacy“ wird es ebenfalls einen solchen Raum geben, der die Spieler neben weiteren Dingen auch auf besondere Weise Ressourcen sammeln lässt.

Vivarium im Raum der Wünsche lässt Spieler für ihre Tierwesen sorgen

In dem neuesten Gameplay-Video zu „Hogwarts Legacy“ zeigen die Entwickler etwa bei 21 Minuten und 30 Sekunden den Raum der Wünsche. Dieser lässt sich nicht nur nach Lust und Laune einrichten, Spieler können auch die Architektur verändern. In dem Raum lassen sich außerdem Tränke herstellen und die gefundene Ausrüstung untersuchen. Der Raum der Wünsche enthält zudem ein Vivarium, in denen die verschiedensten fantastischen Tierwesen untergebracht werden können.

Die Spieler können nicht nur unterschiedliche Viecher zu ihrem Vivarium hinzufügen, sondern sich auch um sie kümmern. Wenn die Nutzer ihre untergebrachten Wesen pflegen und sie füttern, werden sich die Tierwesen in ihrem Gehege wohler fühlen und ihre Besitzer dafür mit ihren magischen Zutaten belohnen. Diese Ressourcen können dann etwa dazu benutzt werden, die eigene Ausrüstung zu verbessern.

Weitere Meldungen zu „Hogwarts Legacy“:

Die unterschiedlichen Wesen sollen den Entwicklern zufolge in der offenen Spielwelt gefunden und gerettet werden können. Die Nutzer könnten sich in ihrem Vivarium um die Tiere kümmern, indem sie sie etwa bürsten und Zeit mit ihnen verbringen. Die Spieler sollen so eine echte Verbindung mit ihren Schützlingen aufbauen können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: GameRant

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren