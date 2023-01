Overwatch 2: Einige Helden-Änderungen und mehr durch neuen Patch

Vier Helden profitieren durch einen neuen Patch von Buffs. Welche das sind und was genau sich geändert hat, erfahrt ihr im Text.

Dauerhaft ist Blizzard Entertainemnt damit beschäftigt, die Balance von „Overwatch 2“ anzupassen. Nun ist ein neuer Patch erschienen, der vier Helden stärkt. Betroffen sind Junker Queen, Zarya, Brigitte und Moira. Des Weiteren haben sich die Entwickler einigen Bugs angenommen.

Ausschließlich Buffs

Junker Queen

Der Adrenalinrausch heilt jetzt mit dem verbleibenden Wundschaden, wenn der Feind durch Wunden stirbt.

Die Abklingzeit ihres Blutbads wird ab sofort durch jeden getroffenen Gegner um zwei Sekunden reduziert.

Durch geworfene Klingen teilt sie nun nur noch 50 statt 80 Schadenspunkte aus.

Geworfene direkte Treffer fügen dem Gegner eine Wunde mit 30 Schadenspunkten zu. Weitere Wunden können durch Nahkampfangriffe oder zurückkehrende Treffer mit der zackigen Klinge verursacht werden.

Zarya

Energiedegeneration von 2,2 auf 2 pro Sekunde reduziert.

Verzögerung vor dem Energieabbau von ein auf zwei Sekunden erhöht.

Brigitte

Ihr Barriereschild hält nun 300 statt 250 Schadenspunkte aus.

Moira

Ihre Schadenskugel stellt bei einem Treffer einen kleinen Teil der biotischen Energie wieder her.

Außerdem hat das Entwicklerteam bei den Helden Bastion, Kiriko, Mercy Ramattra und Tracer jeweils einen oder mehrere Bugs entfernt. Bei den Maps sind wiederum Gibraltar und Shambali von kleineren Fixes betroffen. Dadurch soll das Spielerlebnis noch reibungsloser ausfallen.

Das restliche Update bezieht sich auf allgemeine Fehlerbehebungen. So konnte beispielsweise im Menü ein schwarzer Bildschirm auftreten oder Freunde nicht mehr eingeladen werden. Zudem kam es auf den Konsolen manchmal zu unscharfer Grafik. Und manche Spieler konnten plötzlich die täglichen Herausforderungen nicht mehr fortsetzen. All diese Fehler gehören nun der Vergangenheit an.

Mit dem Update hat Blizzard übrigens den zeitlich limitierten Modus „Battle for Olympus“ eingeführt:

Einige Spieler kritisieren am Patch eine fehlende Abschwächung von Roadhog. Dazu zog der Director namens Aaron Keller auf Twitter Stellung und teilte mit, dass der massige Tank Mitte oder Ende des Monats generft wird.

Quelle: Blizzard Entertainment

