The King of Fighters XV: Zweite Season startet in Kürze mit Shingo Yabuki

"The King of Fighters XV" startet in die zweite Seasin. Eingeläutet wird sie mit einem Update und einem neuen Charakter, der die Kämpfe bereichert.

SNK hat für die zweite Season von „The King of Fighters XV“ den ersten DLC-Charakter angekündigt. Shingo Yabuki, so dessen Name, soll am 17. Januar 2023 zusammen mit einem Patch, der Verbesserungen für alle Charaktere enthält, bereitgestellt werden.

Shingo wird als ein junger Mann beschrieben, der von Kyo Kusanagis Stärke begeistert war und ihn fast dazu zwang, sein Kampfkunstmeister zu werden. Kyo jedoch betrachtet Shingo als seinen passiven Assistenten und behandelt ihn entsprechend.

„In letzter Zeit hat Shingo Kyos Anerkennung gewonnen und scheint als Kämpfer stetige Fortschritte zu machen, wenn auch nur nach und nach. Seine unbekümmerte Lebensart verleiht ihm eine von vielen geschätzte Persönlichkeit“, so die Macher in der heutigen Ankündigung.

Weitere Charaktere bestätigt

Neben Shingo werden 2023 weitere DLC-Charaktere ein Teil von „The King of Fighters XV“. Kim Kaphwan soll im Frühjahr bereitgestellt werden, während Sylvie Paula Paula, Najd und zwei unangekündigte Charaktere sich im Sommer 2023 in den Kampf einreihen müssen.

Zugleich können Spieler Geld in die neue Season investieren: Ein spezieller Fighter Pass wird zum Kauf angeboten. Er umfasst alle sechs DLC-Charaktere für Staffel 2, darunter auch Shingo Yabuki.

Zudem werden am 17. Januar 2023 15 Staff-Roll-Songs aus früheren Haupttiteln von „KOF“ kostenlos zur DJ Station von „The King of Fighters XV“ hinzugefügt. Mit dieser können Spieler die Hintergrundmusik ihrer Kämpfe mit ihren Lieblingssongs bereichern. Weitere Songs werden in Zukunft hinzugefügt.

Japanische Spieler wiederum können sich auf Japans größtes Kampfspielturnier, die EVO Japan 2023, einstellen, bei der „The King of Fighters XV“ als einer der Haupttitel ausgewählt wurde. Nachfolgend ein Trailer zu den neuen Inhalten:

