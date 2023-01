Monster Hunter Rise: Auf der PS5 mit bis zu 120 FPS – Auflösungen & Framerates bestätigt

In der kommenden Woche wird das Action-Rollenspiel "Monster Hunter Rise" für weitere Plattformen veröffentlicht. Kurz vor dem Release nannte Capcom die verschiedenen Auflösungen und Bildwiederholungsraten, in denen die Monsterhatz auf der PS5 und anderen Systemen dargestellt wird.

Ein Woche vor dem offiziellen Release für die PlayStation- und Xbox-Konsolen nannte Capcom weitere technische Details zu den Umsetzungen des Action-Rollenspiels „Monster Hunter Rise“.

Wie bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung der Portierungen bestätigt wurde, wird es auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X möglich sein, „Monster Hunter Rise“ in 120 Bildern die Sekunde zu spielen. Die Auflösung liegt in diesem Fall bei nativen 1080p. Der Auflösungs-Modus hingegen liefert euch auf den Konsolen der aktuellen Generation eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde.

Auf der Xbox Series S hingegen wird Capcoms Monsterhatz in der Auflösung von 2.560 × 1.440 Bildpunkten dargestellt.

Kostenloses Upgrade für die PlayStation-Version

Auf der Xbox One X und der PlayStation 4 Pro unterstützt „Monster Hunter Rise“ die 3.840 × 2.160-Auflösung, wohingegen sich Monsterjäger auf der PlayStation 4 und der Xbox One beziehungsweise der Xbox One S mit der nativen 1080p-Auflösung arrangieren müssen. Während auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde versprochen wird, nannte Capcom für die anderen Systeme keine handfesten Zahlen.

Stattdessen heißt es zur Framerate auf der PS4 und den weiteren Plattformen lediglich, dass die Bildwiederholungsrate hier vom Geschehen auf dem Bildschirm abhängig ist. Des Weiteren wies Capcom darauf hin, dass die PlayStation 4-Version ein kostenloses Next-Gen-Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung unterstützt. Auf den Xbox-Systemen hingegen wird Gebrauch vom „Smart Delivery“-Feature gemacht.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Rise:

Abschließend wurde bestätigt, dass es möglich ist, den eigenen Spielstand von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 zu übertragen. Zudem könnt ihr eure Fortschritte zwischen der Xbox One-, der Xbox Series X/S- und der Windows-Version von „Monster Hunter Rise“ tauschen.

„Monster Hunter Rise“ erscheint am 20. Januar 2023 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Excited for the launch of #MHRise on Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Game Pass, PS5, and PS4? Read on below for some helpful info ahead of release on Jan 20! pic.twitter.com/553p11gqbk — Monster Hunter (@monsterhunter) January 13, 2023

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Rise.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren