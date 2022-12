Monster Hunter Rise: Größe der Spieldaten und Preload-Termin bekannt

Nachdem das Action-Rollenspiel „Monster Hunter: Rise“ ursprünglich im Sommer 2021 exklusiv für die Nintendo Switch und einige Monate später auch für den PC veröffentlicht wurde, hatte Capcom Anfang Dezember offiziell bestätigt, dass auch PlayStation- sowie Xbox-Spieler in den Genuss des Abenteuers werden kommen können.

Nur noch drei Wochen bis zur Veröffentlichung

Bereits am 20. Januar 2023 wird „Monster Hunter: Rise“ in rein digitaler Form für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die Xbox One auf den Markt kommen. Inzwischen sind auch einige weitere Zahlen rund um die Veröffentlichung bekannt. Die Rede ist in diesem Fall von dem Preload-Datum sowie den Spieldatengrößen.

Wie PlayStation Game Size herausgefunden hat, wird der Preload von „Monster Hunter: Rise“ auf den PlayStation-Plattformen am 18. Januar 2023 beginnen. Somit kann man das Action-Rollenspiel zwei Tage vor der Veröffentlichung auf die Platte laden. Allzu viel Speicherplatz wird man jedoch nicht benötigen,

Denn die Launch-Version von „Monster Hunter: Rise“ soll auf der PlayStation 5 lediglich 26,655 Gigabyte auf die Waage bringen, während PlayStation 4-Spieler minimal mehr herunterladen müssen. Die Version kommt nämlich auf eine Größe von 27,210 Gigabyte.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Rise:

Bedenkt, dass zunächst ausschließlich das Hauptspiel von „Monster Hunter: Rise“ für die PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheint. Die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung, die in diesem Sommer für die Nintendo Switch und den PC erschien, wird nicht im Paket enthalten sein. Allerdings hat Capcom bereits bestätigt, dass sie ebenfalls im Laufe des kommenden Jahres nachgereicht werden soll.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Rise.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren