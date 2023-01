Monster Hunter Rise: Auch auf der PS5 ein Zeitfresser – Erste Testwertungen eingetroffen

Mit ein wenig Verspätung wird die bereits für den PC und Nintendos Switch erhältliche Monsterhatz „Monster Hunter Rise“ in dieser Woche für weitere Plattformen wie den PC erscheinen.

Schon wenige Tage vor dem Release trafen heute die ersten Reviews der internationalen Spielepresse, die auch auf der PlayStation 5 ein unterhaltsames und zeitfressendes Action-Rollenspiel versprechen. Nach 20 Reviews bringt es die PlayStation 5-Version von „Monster Hunter Rise“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 86 Punkten.

Positiv hervorgehoben werden Punkte wie der große Umfang, neue Gameplay-Features wie die Seilkäfer oder die stabilen Online-Verbindungen. Kleinere Abzüge hingegen gibt es für die nicht mehr ganz zeitgemäße Grafik und die Tatsache, dass die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint.

Related Posts

Die Kollegen von PSU vergaben 8.5 von 10 Punkten und führten in ihrem Fazit aus: „Obwohl es technisch nicht so beeindruckend ist wie sein Vorgänger, ist Monster Hunter Rise als Nachfolger erfolgreich, indem es sich darauf konzentriert, Spieler schnell und bequem in die Jagd zu bringen, ohne Kompromisse bei der Herausforderung einzugehen.“

Gamespew (9/10) hingegen fasst zusammen: „Obwohl die Sunbreak-Erweiterung nicht enthalten ist, gibt es hier immer noch verdammt viel Spiel. Und mit seiner Fülle an neuen Gameplay-Features gegenüber früheren Einträgen in der Serie, PS5-zentrierten Verbesserungen und schnellerem Gameplay ist dies zweifellos das bisher beste Monster Hunter-Spiel.“

Push Square weist bei einer Wertung von 9 von 10 Punkten vor allem auf die hohe Spielzeit hin: „Monster Hunter Rise ist der neue Standard für die Serie, und es ist eine Freude, es dank der verbesserten Bildrate und visuellen Wiedergabetreue gegenüber der Originalversion endlich auf PlayStation zu haben. Es steckt so viel dahinter, dass wir noch viele Dinge nicht erwähnt haben, wie das neue Monsterreiten, das beschleunigte Sammeln und Schürfen oder die Jagdhelfer. Es ist ein Spiel, das dieser Rezensent über 100 Stunden auf der Switch verbracht hat, und wir könnten 100 weitere auf PS5 verbringen.“

Monster Hunter Rise: Testwertungen in der Übersicht:

God is a Geek: 95

GameSpew: 90

Noisy Pixel: 90

COGconnected: 90

Push Square: 90

TheSixthAxis: 90

ScreenRant: 90

PSU: 85

PSX Brasil: 85

GamingBolt: 80

Attack of the Fanboy: 80

CGMagazine: 80

Die komplette Review-Übersicht findet ihr auf Metacritic. „Monster Hunter Rise“ erscheint am Freitag, den 20. Januar 2023 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Rise.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren