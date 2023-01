The Elder Scrolls Online – Necrom: Add-on mit der neuen Arkanisten-Klasse & mehr vorgestellt

The Elder Scrolls Online - Necrom:

Mit "Necrom" stellte Zenimax Online am gestrigen Abend die neueste Erweiterung des Online-Rollenspiels "The Elder Scrolls Online" vor. Neben einem neuen Handlungsbogen und einem Wiedersehen mit Morrowind wartet eine neue Klasse in Form des Arkanisten, die für spielerisch frischen Wind sorgen soll.

Der Arkanist findet mit "Necrom" den Weg in "The Elder Scrolls Online".

Unter dem Namen „Necrom“ stellten Bethesda Softworks und Zenimax Online am gestrigen Mittwoch Abend die diesjährige Erweiterung des Online-Rollenspiels „The Elder Scrolls Online“ vor.

Zu den interessantesten Neuerungen dürfte die neue Klasse in Form des Arkanisten gehören, mit dem die Entwickler für spielerisch frischen Wind sorgen möchten. Die Arkanisten-Klasse macht sich im Kampf die Mächte von Oblivion zunutze und bietet mit „Herald of the Tome“, „Curative Runeforms“ und „Apocryphal Soldier“ drei Skill-Linien, die auf ihre Meisterung warten und es euch ermöglichen, Schaden auszuteilen, eure Gefährten zu unterstützen oder Schaden, der von den Gegnern ausgeteilt wurde, zu absorbieren.

Darüber hinaus verfügen Arkanisten über die Fähigkeit, Portale zu erschaffen und sich mit diesen an einen anderen Ort zu teleportieren. Eine Fähigkeit, die sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt eingesetzt werden kann. Mit dem neuen Crux-System wiederum können die Fähigkeiten des Arkanisten gestärkt werden.

Die Schatten über Morrowind

Neue Gebiete dürfen im Rahmen einer Erweiterung natürlich ebenfalls nicht fehlen. In „Necrom“ führt unser Weg erneut auf die Insel Morrowind, die von neuen Schrecken heimgesucht wird. Wie es weiter heißt, können wir Gebiete erkunden, die zuletzt in „The Elder Scrolls: Arena“ aus dem Jahr 1994 zur Verfügung standen. Die Telvanni-Halbinsel beispielsweise liegt an der Ostküste des Festlandes Morrowind und ist die Heimat der mysteriösen Magier des Hauses Telvanni und der großen Stadt Necrom. Zudem fungiert das Gebiet als spirituelle Heimat der Dunkelelfen.

Beim zweiten neuen Gebiet haben wir mit Apocrypha, Hermaeus Moras Reich des Vergessens, zu tun. „Wagst du es, dich tief in die Welt des daedrischen Prinzen des Wissens vorzuwagen, um die verblüffenden Wunder der endlosen Bibliothek und noch seltsamere Orte zu entdecken?“, so die Entwickler zu diesem Schauplatz.

Ihren Anfang nehmen die diesjährigen Geschehnisse in der Welt von „The Elder Scrolls Online“ mit dem Gebiets-DLC „Scribes of Fate“, der im März erscheint und in Kürze im Detail vorgestellt werden soll.

Die „Necrom“-Erweiterung zu „The Elder Scrolls Online“ erscheint am 5. Juni 2023 für den PC und den Mac. Die Konsolen sind am 20. Juni 2023 an der Reihe.

