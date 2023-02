PS5: Marktanteil in den USA – Abstand zur Konkurrenz vergrößert

Die PlayStation 5 befindet sich wieder auf dem Vormarsch. Sony-CFO Hiroki Totoki hat verraten, dass der Marktanteil in den USA weiter steigert und man den Abstand zur Konkurrenz wieder ausbauen konnte.

Nachdem die Lieferengpässe der PlayStation 5 allmählich der Vergangenheit angehören, hatte Sony Interactive Entertainment im Laufe des Tages die aktuelle Auslieferungszahl der neuesten Konsole verkündet. Mittlerweile wurden 32,1 Millionen Exemplare in den Handel gebracht, wobei die Verantwortlichen die Absatzprognose erhöht haben.

Xbox holte zwischenzeitlich auf

In der Zwischenzeit hat auch Hiroki Totoki, Sonys Chief Financial Officer, über den aktuellen Marktanteil der PlayStation 5 in den USA gesprochen. Demnach sei dieser „signifikant erweitert“ worden.

Laut Totoki hatte man im vergangenen Sommer durchaus Sorgen, da die Xbox Series X und die Xbox Series S den Abstand zur PlayStation 5 nach und nach verringerten. Doch die Zahlen des letzten Fiskalquartals haben die Sorgen wieder ad acta gelegt. So sagte Totoki (per Genki_JPN):

„Auch in den Vereinigten Staaten wurde im Sommer die Lücke [zwischen der PS5 und der Konkurrenz] etwas geschlossen, aber kürzlich ist unser Anteil signifikant erweitert worden. Jedoch ist dies etwas Dynamisches, weshalb wir die Situation ab dem vierten Quartal genau beobachten müssen.“

In Europa ist der Marktanteil der PlayStation 5 im Vergleich zu den USA größer. So betonte Totoki, dass man weiterhin eine hohe Position bewahrt. Allerdings nannte er keine konkreten Zahlen zu den aktuellen Marktanteilen.

Im Übrigen wird Totoki ab April der neue Präsident von Sony sein. Er übernimmt den Posten von Kinichiro Yoshida, der weiterhin als Geschäftsführer im Unternehmen verbleibt.

Quelle: Twitter (via PlayStation LifeStyle)

