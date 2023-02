Maximum Football: Free-to-Play-Sportspiel mit Trailer angekündigt

Ein weiteres Sportspiel betritt das Feld: "Maximum Football" soll als Free-to-Play-Titel etabliert werden - zunächst in einer Early Access-Phase auf dem PC. Ein Trailer gewährt erste Einblicke.

Der Publisher Modus Games und der Entwickler Modus Studios Invictus haben „Maximum Football“ angekündigt. Es ist eine Free-to-Play-Footballsimulation, die noch in diesem Frühjahr im Early Access für den PC erscheinen soll, gefolgt von einer vollständigen Veröffentlichung für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Pressemeldung verrät, dass „Maximum Football“ von der Unreal Engine 5 angetrieben wird, was die Hoffnung weckt, dass Spieler eine hübsche Grafik, authentisches Gameplay und eine realistische Physik erwarten können. Dabei gilt es, im Dynasty-Modus in die Rolle eines Cheftrainers zu schlüpfen, während Spieler im Pro-Season-Modus eine Profi-Saison mit 31 Teams durchspielen können.

Partien lokal oder online möglich

„Maximum Football“ bietet im Multiplayer-Modus die Möglichkeit, gegen Freunde oder andere Spieler aus aller Welt anzutreten. Mit verschiedenen DLCs, die neue Features, Regeln, Modi und Anpassungen enthalten, soll das Spiel nach dem Launch auf dem neusten Stand gehalten werden.

„Passe dein Team vollständig an, stelle deinen Traumkader zusammen und trete lokal oder online auf dem Spielfeld an, während du dein Vermächtnis aufbaust“, so die Macher.

David Micah Brown, der Entwicklungsleiter von „Maximum Football“, gab weitere Details darüber bekannt, was die Spieler vom neuen Projekt erwarten können. Er betonte, dass das Spiel schnelle Reaktionsfähigkeit und eine bessere Spielersteuerung durch kurze Animationen bieten wird. Ebenfalls seien die Anpassungsmöglichkeiten wichtig, während Spieler fast jedes Bild als Teamlogo verwenden, es bearbeiten und online teilen können.

„Live-Service-Inhalte sorgen dafür, dass du immer wieder neue Chancen bekommst, dein Spiel zu verbessern, während du in der Rangliste aufsteigst und deinen Platz neben den Legenden einnimmst“, heißt es zum Support.

Was die Monetarisierung anbelangt, erklärte Brown lediglich, dass das Unternehmen Premium-Items und lizenzierte Ausrüstung zum Kauf anbieten wird, um die Anpassungsmöglichkeiten zu erweitern. Einen Einfluss auf die Gewinnchancen werden diese Käufe aber offenbar nicht haben.

„Maximum Football“ hat noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Sobald dieser folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer anschauen:

