Formel 1: EA Sports kündigt Zusammenarbeit mit Max Verstappen an

In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Codemasters veröffentlicht Electronic Arts auch in den kommenden Jahren Videospiele auf Basis der offiziellen Formel 1-Lizenz.

Wie Electronic Arts am heutigen Freitag bekannt gab, gelang es dem Unternehmen, für das Marketing des kompletten EA Sports-Spielekatalogs einen namhaften Partner an Land zu ziehen. Die Rede ist vom belgisch-niederländischen Formel 1-Piloten Max Verstappen, der in der Saison 2022 mit Oracle Red Bull Racing in dominanter Manier seinen zweiten Formel 1-Weltmeister-Titel einfuhr.

Doch nicht nur in der realen Formel 1 feierte Verstappen in den vergangenen Jahren Erfolge. Darüber hinaus nahm der Rennfahrer in der Vergangenheit an diversen großen eSports- beziehungsweise Sim-Racing-Events teil und belegte hier die vorderen Plätze.

EA Sports spricht von einem der besten Athleten der Welt

„Max ist ein hartnäckiger Wettkämpfer und echter Champion, der eine tiefe Liebe zu Spielen und zum Spielen teilt“, sagt Andrea Hopelain, SVP of Brand für EA Sports & Racing. „Während er in die Formel-1-Geschichte einsteigt, freuen wir uns darauf, mit ihm als einem der besten Athleten der Welt zusammenzuarbeiten, um mehr Fans durch unsere EA Sports-Erlebnisse zusammenzubringen.“

„Ob ich nun mit meinen Freunden spiele oder mich abseits der Rennstrecke mit anderen messen möchte – EA Sports war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens“, sagte Max Verstappen. „EA Sports ist eine Ikone für so viele Millionen Fans, und ich bin stolz darauf, sie in der Saison 2023 zu vertreten.“

In der Formel 1-Saison 2023 wird das Logo von EA Sports dank der Partnerschaft mit Max Verstappen am Kinn seines Rennhelms zu sehen sein. Wann mit der offiziellen Enthüllung von „F1 2023“ zu rechnen ist, wurde im Zuge der heutigen Ankündigung leider nicht bekannt gegeben.

Allerdings wissen wir dank offiziellen Angaben, dass sich der Nachfolger bereits seit einer ganzen Weile bei Codemasters in Entwicklung befindet.

Quelle: Pressemitteilung

