Max Payne 1&2 Remake: Remedy äußert sich zum Entwicklungsstatus

Auch wenn seit Mitte 2022 bekannt ist, dass "Max Payne" und "Max Payne 2" als Remakes neu aufgelegt werden, geht es mit der Produktion offenbar nur schleppend voran. Die Spiele befinden sich in der Konzeptphase.

Rockstar Games und Remedy Entertainment gaben im vergangenen April bekannt, dass „Max Payne“ und „Max Payne 2“ als Remakes für die Konsolen der aktuellen Generation neu veröffentlicht werden. Nahezu ein Jahr nach der Ankündigung stellt sich durchaus die Frage, was aus den Plänen geworden ist.

Zunächst die gute Nachricht: „Max Payne“ und „Max Payne 2“ sollen weiterhin für die neuen Konsolen erscheinen. Allerdings befindet sich die Produktion in einer frühen Phase.

„Das Remake von Max Payne 1&2 befindet sich weiterhin in der Konzeptphase. Das Projekt hat gute Fortschritte gemacht. Wir freuen uns darauf, diese geliebte Figur auf einer neuen Generation von Konsolen und für eine neue Generation von Fans wieder zum Leben zu erwecken“, so Remedy Entertainment in der neusten Roadmap.

Bei der Entwicklung der Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“ kommt Remedys Northlight-Engine zum Einsatz, wie es schon im vergangenen Jahr hieß.

Fünf AAA-Spiele bei Remedy in Arbeit

„Max Payne“ und „Max Payne 2“ sind nicht die einzigen Produktionen, die bei Remedy Entertainment in Arbeit sind. Insgesamt entstehen im Studio fünf Spiele mit einem hohen Budget.

„Wir haben jetzt fünf AAA-Spiele in der Entwicklung, was unser ehrgeiziges Ziel war. Die Umstellung auf dieses Multiprojektmodell ist gut verlaufen. Aber wir haben auch einige Wachstumsschmerzen bei der Umsetzung unseres Modells gespürt, was sich teilweise im Sommer 2022 durch den zusätzlichen Zeitaufwand für das Vanguard-Projekt gezeigt hat“, heißt es ergänzend.

Bei den erwähnten Spielen handelt es sich um „Alan Wake 2“, das in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, „Control 2“ und „Max Payne 1&2 Remake“. Hinzu kommen „Project Condor“, Remedys erstes Live-Service-Spiel, und „Project Vanguard“, ein AAA-Spiel, das sich noch in der Konzeptphase befindet.

„Max Payne“ ist eine Third-Person-Shooter-Videospielreihe, die von Remedy Entertainment entwickelt und von Rockstar Games veröffentlicht wurde. Der erste Teil der Serie erschien 2001, gefolgt von „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ im Jahr 2003 und „Max Payne 3“ im Jahr 2012. Die Spiele folgen der Geschichte des titelgebenden Charakters Max Payne, einem New Yorker Polizisten, der den Tod seiner Familie rächen möchte.

