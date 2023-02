The Division 2 – Reign of Fire: Nach der Verschiebung – Season 11 hat endlich einen Termin

Ursprünglich sollte „Reign of Fire“, die mittlerweile elfte Season von „The Division 2“, bereits Anfang dieses Monats an den Start gebracht werden.

Allerdings räumten die Entwickler von Ubisoft Massive kurz vor dem Launch ein, dass es zu technischen Problemen kam, die den Start der neuen Season verhinderten. Wie Ubisoft bekannt gab, konnten die technischen Probleme in der Zwischenzeit behoben werden. Daher war das Unternehmen auch in der Lage, endlich den Starttermin der elften Season zu nennen: Den kommenden Dienstag, den 28. Februar 2023.

Des Weiteren bestätigte Ubisoft einen Livestream, in dem auf die Inhalte und Features der „Reign of Fire“ genannten Season eingegangen wird. Der Stream startet am 27. Februar 2023 um 16:15 Uhr unserer Zeit auf dem offiziellen Twitch-Kanal der „The Division“-Reihe.

Offiziellen Angaben zufolge wird es sich bei der elften Season um eine klassische Veröffentlichung handelt, die mit „Stovepipe“ ein neues Hauptziel bietet. Um euch diesem stellen zu können, müsst ihr zunächst vier vorgegebene Bosse besiegen. Ebenfalls versprochen werden der obligatorische neue Season-Pass und neue Waffen.

Zu den neuen Ausrüstungsgegenständen gehören das „Sacrum Imperium“, das von den Entwicklern als eine exotische Version des „G28 Marksman Rifle“ beschrieben wird. Nummer Zwei im Bunde ist der „NinjaBike Messenger Bag“, ein exotischer Rucksack, der es euch erlaubt, ihn mit anderen Marken- und Ausrüstungsboni zu kombinieren.

Weitere Details zur elften Season von „The Division 2“ folgen im Rahmen des offiziellen Livestreams am Dienstag Nachmittag.

„The Division 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Save the date: on February 27, we will go live to discuss what to expect from Season 11: Reign of Fire, which is set to be released on February 28!

📍Where: https://t.co/jCq846ycCQ

🕔When: 16:15 CEST | 10:15AM ET | 7:15 AM PT#TheDivision2 pic.twitter.com/BmPbVKMJR7

— Tom Clancy’s The Division (@TheDivisionGame) February 21, 2023