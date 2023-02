The Division 3: Laut Insider gibt es aktuell keine Pläne für einen Nachfolger

The Division 3:

Trotz des kommerziellen Erfolges von "The Division 2" soll ein Nachfolger bei Ubisoft aktuell kein Thema sein. Dies berichtet der bekannte Insider Tom Henderson unter Berufung auf projektnahe Quellen.

Nachdem bereits der erste Ableger recht positiv aufgenommen wurde, entwickelte sich mit mehr als zehn Millionen verkauften Einheiten vor allem „The Division 2“ zu einem kommerziellen Erfolg.

Wer angesichts dieser Verkaufszahlen darauf gehofft haben sollte, dass die Entwickler von Ubisoft Massive bereits an einem Nachfolger arbeiten, darf diese Hoffnung zumindest vorerst wohl begraben. Wie der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson unter Berufung auf projektnahe Quellen berichtet, soll ein mögliches „The Division 3“ aktuell nämlich kein Thema sein.

„Trotz des Erfolgs der ersten beiden Teile hat Ubisoft derzeit keine Pläne, The Division 3 zu veröffentlichen“, so Henderson auf Insider Gaming. „Obwohl sich die Dinge letztendlich ändern könnten, haben die Mitarbeiter des Unternehmens Insider Gaming mitgeteilt, dass sich kein neues Hauptspiel der Serie in der Entwicklung befindet.“

Ein Spin-off und ein vorläufig eingestellter Film

Langweilig werden dürfte „The Division“-Fans in den kommenden Monaten trotz allem nicht. So soll nicht nur „The Division 2“ weiter mit Updates und neuen Seasons unterstützt werden. Darüber hinaus wird am Spin-off „The Division Heartland“ gearbeitet, das als ein Survival-Shooter im Free2Play-Format beschrieben wird, der reichlich Action bietet. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, wird davon ausgegangen, dass der Release des Spin-offs im Laufe des Jahres erfolgt.

Darüber hinaus wurde an einer Verfilmung zu „The Division“ gearbeitet, die derzeit allerdings auf Eis liegt. Wie die Produktionsfirma 87North Productions Ende des vergangenen Jahres einräumte, wurden die Arbeiten am „The Division“-Film pausiert, da die COVID-19-Pandemie dazu führte, dass sich die Geschichte der Verfilmung fast schon zu real anfühlte und eher Dokumentationscharakter hatte.

Allerdings wurde nicht ausgeschlossen, dass die Arbeiten an der Verfilmung zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

„The Division 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

