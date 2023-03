Diablo 4: Ein düsterer Live-Action-Trailer zum nahenden Start der offenen Beta

"Diablo 4" startet in Kürze in die offene Beta.

Um zum Launch für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen und ein technisches Debakel wie zum PC-Launch von „Diablo 3“ im Jahr 2012 zu verhindern, wird „Diablo 4“ in diesem Monat in einer offenen Beta ausführlich getestet.

Und um den Spielern und Spielerinnen die Wartezeit bis zum Start der Open-Beta ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment einen frischen Live-Action-Trailer bereit. Dieser geht mit seiner düsteren Aufmachung etwas näher auf die Geschehnisse in der Welt von „Diablo 4“ ein und vermittelt euch auf diesem Wege einen ganz guten Eindruck von der Atmosphäre des Action-Rollenspiels.

„Der Hass ist zurückgekehrt und der Kampf gegen ihre Dunkelheit wurde in einem gotischen Wandgemälde von epischen Ausmaßen an der Decke der Chapelle de Jesuites in Cambrai, Frankreich, verewigt. Willkommen in der Kathedrale von Diablo“, heißt es in der Videobeschreibung.

Vorbesteller machen den Anfang

Die offene Beta zu „Diablo 4“ findet in zwei Phasen statt. Wer das Action-Rollenspiel vorbestellt haben sollte oder auf anderem Wege an einen Early-Access-Key kommt, darf der Welt des neuen Ablegers bereits in der ersten Phase einen Besuch abstatten. Die Early-Access-Phase findet vom 17. bis zum 19. März 2023 statt und bietet mit dem Barbaren, dem Schurken und dem Zauberer drei spielbare Klassen.

Alle anderen stoßen in der zweiten Phase der Beta hinzu, die am 24. März 2023 startet und mit dem Druiden und dem Totenbeschwörer zwei weitere Klassen umfasst. In der offenen Beta von „Diablo 4“ könnt ihr sowohl den Prolog als auch den ersten Akt des Fantasy-Abenteuers spielen.

Pro Battle.net-Account können dabei bis zu zehn Charaktere erschaffen werden. Allerdings wird es nicht möglich sein, die eigenen Fortschritte aus der Open-Beta in die Vollversion zu übertragen. Stattdessen werden nach dem Ende der Beta, die sowohl den lokalen als auch den Online-Coop unterstützt, alle erstellten Charaktere gelöscht.

Die Vollversion von „Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

