PS5: Japanischer Punch-Trailer zelebriert das Line-Up der Konsole

Dank der besseren Verfügbarkeit verbuchte die PlayStation 5 in Japan zuletzt stetig ansteigende Verkaufszahlen. Mit einem frisch veröffentlichten Trailer, der das Line-Up der Konsole zelebriert, soll das aktuelle Momentum in Japan genutzt werden.

Die PS5 nahm in Japan zuletzt endlich Fahrt auf.

Anfang des Jahres wies PlayStation-Boss Jim Ryan darauf hin, dass die Lieferengpässe, mit denen die PlayStation 5 seit dem Launch Ende 2020 zu kämpfen hatte, endlich der Vergangenheit angehören.

Untermauert wurden die Aussagen Ryans in den vergangenen Wochen unter anderem von den japanischen Verkaufszahlen, die dank der besseren Verfügbarkeit der PlayStation 5 im Land der aufgehenden Sonne kontinuierlich zulegten.

Um das aktuelle Momentum zu nutzen und die Konsole weiteren Spielern und Spielerinnen schmackhaft zu machen, stellte PlayStation Japan vor wenigen Stunden einen mehrminütigen Trailer bereit.

In diesem wird auf verschiedene bereits verfügbare und kommende Software-Highlights eingegangen – darunter das Remake von „Resident Evil 4“ oder Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“.

Verkaufszahlen legten auch im Westen zu

Doch nicht nur in Japan führte die bessere Versorgungslage zu höheren Verkaufszahlen. Auch im Westen stiegen die Absatzzahlen der Konsole zuletzt spürbar an. So ging aus den Erhebungen von GfK kürzlich hervor, dass die PlayStation 5 im vergangenen Monat auch die britischen Hardware-Charts dominierte.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat konnten die Verkaufszahlen auf der Insel demnach mehr als verdreifacht werden. Auch wenn bisher keine konkreten Zahlen vorliegen, wird davon ausgegangen, dass die bessere Verfügbarkeit der PlayStation 5 auch im Rest Europas beziehungsweise in Nordamerika zu steigenden Absatzzahlen führen wird.

Unbestätigten Berichten zufolge rechnet Sony Interactive Entertainment für das komplette Jahr 2023 mit einer steigenden Nachfrage. Um für diese gewappnet zu sein, soll es dem japanischen Unternehmen laut dem bekannten Journalisten und Industrie-Insider Tom Henderson darum gehen, für ausreichend Nachschub im Weihnachtsgeschäft zu sorgen.

Demnach rechnet Sony Interactive Entertainment im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2023 mit über zehn Millionen verkauften Konsolen. Weltweit wurde die PlayStation 5 mehr als 32 Millionen Mal ausgeliefert.

