Forspoken: Patch 1.10 sorgt für Abstürze – Fix folgt noch diese Woche

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch des Fantasy-Rollenspiels „Forspoken“ gelobten die Entwickler von Luminous Productions Besserung und stellten Updates in Aussicht, die für eine rundere Spielerfahrung sorgen sollten.

Zuletzt wurde der umfangreiche Patch 1.10 veröffentlicht, der spielerische Verbesserungen und eine optimierte Performance mit sich brachte. Ganz reibungslos ging die Veröffentlichung des neuen Updates allerdings nicht über die Bühne. Stattdessen klagten die Spieler und Spielerinnen über vereinzelte Abstürze, die nach der Installation des Updates 1.10 auftraten.

Wie Luminous Productions bestätigte, wurde in den letzten Tagen an einem entsprechenden Fix gearbeitet, der am kommenden Freitag, den 17. März 2023 veröffentlicht und die Absturzursachen laut Entwicklerangaben beheben wird.

Nachdem Square Enix in diesem Monat einräumte, dass sich die Verkaufszahlen von „Forspoken“ in den ersten Wochen nach dem Release unter den internen Erwartungen bewegten, wurde der Preis des erst Ende Januar veröffentlichten Rollenspiels im PlayStation Store nun zum ersten Mal gesenkt – um satte 33 Prozent.

Bis zum 30. März 2023 kann die Standard-Version von „Forspoken“ für 53,59 Euro statt der gewohnten 79,99 Euro erworben werden. Darüber hinaus sank der Preis der Digital-Deluxe-Edition von 104,99 auf 70,34 Euro. Wie sich in dieser Woche abzeichnete, könnte es sich bei „Forspoken“ um den ersten großen Misserfolg des noch recht jungen Videospieljahres 2023 handeln.

Laut Allison Rymer, die als Lead-Writerin an der Geschichte der neuen Rollenspiel-Marke arbeitete, soll das Budget von „Forspoken“ bei mehr als 100 Millionen US-Dollar gelegen haben. Square Enix bestätigte diese Angaben bisher zwar nicht, merkte kürzlich allerdings an, dass das enttäuschende kommerzielle Abschneiden von „Forspoken“ negative Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis des japanischen Unternehmens haben könnte.

„Forspoken“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich.

