Atomic Heart: Hat über 5 Millionen Spieler erreicht

Mundfishs First-Person-Shooter „Atomic Heart“ war in den letzten Wochen aus mehreren Gründen in den Schlagzeilen vertreten. Von Kontroversen über Versprechungen bis hin zu Resonanzen konnten sich die Spieler eine Menge über das Abenteuer durchlesen. Nun hat der Mundfish-Geschäftsführer Robert Bagratuni auch eine Zahl an Spielern genannt, die seit dem Launch in „Atomic Heart“ vorbeigeschaut hat.

Laut einem Tweet haben die Entwickler in den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung über fünf Millionen Spieler in „Atomic Heart“ registriert. Jedoch sollte man dies nicht mit Verkaufszahlen gleichsetzen, da der Shooter unter anderem im Game Pass verfügbar ist, wodurch die Spielerzahlen deutlich angestiegen sein dürften.

Nichtsdestotrotz ist es eine beeindruckende Leistung für ein Debüt. Aus diesem Grund hat Bagratuni auch folgende Worte verloren:

„Wir sind begeistert von der überwältigenden Resonanz zu unserem ersten Spiel. Unser Team hat seit 2017 hart gearbeitet, um ein Projekt zu erschaffen, das die ultimative Spielerfahrung abliefert und wir freuen uns sehr zu sehen, dass Atomic Heart bei Spielern aus aller Welt Anklang gefunden hat.“

Weitere Meldungen zu Atomic Heart:

„Atomic Heart“ ist seit dem 21. Februar 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich.

We are thrilled with the overwhelming response to our first game. Our team has worked hard since 2017 to create a project that delivers the ultimate gaming experience, and we are delighted to see that Atomic Heart has resonated with gamers worldwide! pic.twitter.com/K70WajyOFM

