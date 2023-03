CCP: 40 Millionen Dollar für Blockchain-Spiel im EVE Online-Universum gesammelt

Auch CCP Games möchte sich verstärkt Blockchain-Spielen widmen. Zu diesem Zweck wurden 40 Millionen Dollar gesammelt, die in ein Spiel im "Eve Online"-Universum fließen sollen.

Cloud, Metaverse und Blockchain könnten die Zukunft des Gamings dominieren. Unternehmen wie Facebook investieren große Beträge in derartige Technologien und auch kleinere Entwickler wollen offenbar den Anschluss nicht verpassen, auch wenn sich aus den Reihen der Spieler-Communities eher Widerstand regt.

Neustes Unternehmen im Bunde ist CCP Games. Der isländische Entwickler hat in der jüngsten Finanzierungsrunde 40 Millionen US-Dollar erhalten und wird diese Mittel für die Entwicklung eines neuen Blockchain-basierten Titels verwenden.

Die Finanzierung werde CCP Games die Möglichkeit bieten, auf den Forschungs- und Entwicklungsergebnissen rund um Blockchain und Web3-Gaming aufzubauen, was letztendlich zur Entwicklung eines AAA-Titels führen soll, der im „Eve Online“-Universum spielt. Von aktuellen Projekten, darunter „Eve Online“, werde das Vorhaben aber getrennt bleiben.

Beziehung zwischen virtuellen Welten und Spielern

Viele Details liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. CCP gab lediglich zu verstehen, dass die wichtigsten Systeme des Spiels auf der Chain-Technologie entwickelt werden und das Projekt einen Fokus auf „Persistenz, Kompositionsfähigkeit und wirklich offene Entwicklung von Drittanbietern“ haben wird. Ziel sei es, eine Beziehung zwischen virtuellen Welten und Spielern zu schaffen.

„Seit der Gründung war es die Vision von CCP Games, virtuelle Welten zu erschaffen, die bedeutungsvoller sind als das reale Leben“, so Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games. „Mit den Fortschritten in der Blockchain können wir nun ein neues Universum erschaffen, das tief von unserer Expertise in Sachen Spieler-Agentenschaft und Autonomie durchdrungen ist und den Spielern die Möglichkeit gibt, sich auf neue Weise zu engagieren.“

Die Finanzierung markiere eine „aufregende Grenze“ innerhalb der Studiogeschichte, während man das dritte Jahrzehnt startet. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Partner in die Entwicklung dieses neuen Titels“, heißt es abschließend.

Weitere Meldungen zur Blockchain:

Auch andere Entwickler halten an der Technologie fest: Square Enix betonte erst vor einigen Tagen erneut, dass Blockchain ein Thema ist, dem sich der Publisher in Zukunft verstärkt widmen möchte.

Weitere Meldungen zu CCP.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren