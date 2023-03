Square Enix: Hält weiterhin an Blockchain-Spielen fest

Yosuke Matsuda, Chief Executive Officer von Square Enix, scheint noch immer voller Hoffnung zu sein, dass sich Spieler und Investoren auf die Blockchain-Spiele freuen, die das Unternehmen in der Pipeline hat.

Trotz der Kritik vieler Menschen an NFT- und Blockchain-Titeln ist der Publisher entschlossen, derartige Projekte voranzutreiben. Während noch offen ist, welche Art von Blockchain-Integration den Japanern vorschwebt, scheinen diese Games in der Strategie für die kommenden Jahre jedoch keine übergeordnete Rolle zu spielen.

Blockchain neben anderen Neuerscheinungen

Matsuda äußerte sich zu den kommenden Blockchain-Spielen, als er auf die Bedenken eines Investors reagierte, dass die Verkaufszahlen der „Final Fantasy“-Franchise und anderer in absehbarer Zeit erscheinender Titel eine Hürde für das weitere Wachstum darstellen könnten.

Der entsprechende Auszug aus dem Investorenmeeting lautet wie folgt:

Frage: Während ich denke, dass es fair ist, ein Wachstum im GJ2024/3 zu erwarten, zum Teil, weil Sie planen, mehrere große Titel zu veröffentlichen, befürchte ich auch, dass dies eine Hürde im Jahresvergleich schaffen wird, die Sie im GJ2025/3 nicht überwinden können. Welche Art von Initiativen haben Sie im Sinn, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten? Antwort: Die Einführung wichtiger Titel wird sich nicht nur auf das GJ 2024/3 konzentrieren. Wir haben unsere Pipeline so organisiert, dass wir auch im GJ2025/3 und darüber hinaus eine gute Verteilung der Neuerscheinungen haben werden. Wir hoffen auch, dass Sie sich auf die Blockchain-Spiele freuen werden, die wir im GJ2024/3 und danach auf den Markt bringen wollen.

Schon Anfang des Jahres betonte Square Enix, dass man aggressiv in das Blockchain-Entertainment investieren möchte. So hieß es damals: „In Bezug auf neue Geschäftsbereiche haben wir in unserem mittelfristigen Geschäftsplan drei Schwerpunkt-Investitionsbereiche genannt. Unter diesen konzentrieren wir uns am meisten auf Blockchain-Entertainment, dem wir aggressive Investitionen und Geschäftsentwicklungsbemühungen gewidmet haben.“

Das könnt euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Nach mehreren Ankündigungen in den vergangenen Jahren wurde es rund um NFTs und Blockchain auf dem Gamingmarkt eher ruhig. Unter anderem wollte Ubisoft derartige Systeme etablieren – beginnend mit „Ghost Recon Breakpoint“. In den vergangenen Monaten rückten die Quartz-Pläne jedoch weitgehend in den Hintergrund. Konami wiederum plant eine Ingame-Plattform für NFTs.

Weitere Meldungen zu Square Enix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren