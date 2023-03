The Expanse: Entwickler-Tagebuch und Releasezeitraum der ersten Episode veröffentlicht

Zum Abschluss der Woche veröffentlichten Deck Nine Games und Telltale nicht nur neue Eindrücke zu "The Expanse: A Telltale Series". Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die erste Episode im Laufe des Sommers veröffentlicht wird.

Auf den The Game Awards 2021 kündigte der Publisher Telltale die laufenden Arbeiten am Episoden-Adventure „The Expanse: A Telltale Series“ an, das bei den „Life is Strange: True Colors“-Machern von Deck Nine Games entsteht.

Das Videospiel basiert auf dem gleichnamigen Serienhit und zeigt sich zum Abschluss der Woche in einem frisch veröffentlichten Entwickler-Tagebuch. Mit diesem liefern uns die Macher von Deck Nine Games nicht nur neue Eindrücke aus „The Expanse: A Telltale Series“. Darüber hinaus wird etwas näher auf die Entstehung des Adventures und die von den Entwicklern verfolgten Ziele eingegangen.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Entwickler-Tagebuchs wurde bekannt gegeben, dass die erste Episode von „The Expanse: A Telltale Series“ im Laufe des Sommers erscheint. Einen konkreten Termin möchte Telltale nennen, wenn die Zeit dafür reif ist.

Ein Prequel zur erfolgreichen TV-Serie

Auch wenn sich Fans der Serien-Vorlage auf ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen Bekannten freuen dürfen, handelt es sich bei „The Expanse: A Telltale Series“ um ein Prequel zur TV-Serie. In einer fiktiven Zukunft hat die Menschheit bei der Besiedlung des Weltraums große Fortschritte gemacht und unter anderem den Mars und dessen Asteroidengürtel kolonisiert.

Als es zu Konflikten zwischen der Erde und den Bewohnern des Mars kommt, liegt es an der Protagonistin Camina Drummer, für Frieden zu sorgen und eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Telltale-typisch erhalten die Spieler und Spielerinnen in „The Expanse: A Telltale Series“ die Möglichkeit, mit ihren Entscheidungen oder Antworten in Dialogen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und das Schicksal der Charaktere zu nehmen.

„The Expanse: A Telltale Series“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

