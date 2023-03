Nintendo: eShop für 3DS und Wii U schließt heute

Schlechte Nachrichten für Fans der älteren Nintendo-Konsolen Wii U und 3DS: Heute ist der letzte Tag, an dem noch Käufe in den eShops der Systeme getätigt werden können. Die Stores werden nun geschlossen.

Für viele Besitzer der Nintendo-Systeme Wii U und 3DS ist es das Ende einer Ära. Wie Nintendo bereits im letzten Jahr ankündigte, wird der eShop der beiden Konsolen nun geschlossen. Heute ist der letzte Tag, an dem Spieler noch digitale Käufe für die beiden Systeme tätigen können. Viele Titel werden damit für immer verschwinden.

Letzte Stunden der eShops von 3DS und Wii U sind angebrochen

Bereits im Februar 2022 hatte Nintendo angekündigt, die eShops von 3DS und Wii U schließen zu wollen. Das Ende für die Stores wurde auf den 27. März 2023 datiert, obwohl einige Spiele und Services bereits zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung standen. Spieler können nur noch bis heute digitale Titel in den jeweiligen Shops erwerben. Bereits gekaufte Güter sollen jedoch weiterhin heruntergeladen werden können.

Wann genau die Shops hierzulande abgeschaltet werden, ist nicht bekannt. Allerdings werden die amerikanischen Stores um 5 p.m. Pacific Time abgestellt, was in deutscher Zeit am 28. März um 2 Uhr morgens wäre. Wer noch über Guthaben in den eShops von 3DS und Wii U verfügt, sollte seine Nintendo Network ID mit seinem Nintendo-Account verbinden und den vorhandenen Kredit zusammenfassen. Damit kann das Guthaben auch auf der Nintendo Switch oder der Nintendo-Webseite genutzt werden. Das Guthaben kann noch bis zum März 2024 zusammengeführt werden.

Wer noch ein paar letzte Titel aus den Stores von 3DS und Wii U benötigt, sollte sich mit seinen Käufen beeilen. Auf allzu viele Schnäppchen sollte jedoch nicht gehofft werden. Besonders bei Nintendos eigenen Titeln muss auch in den letzten Stunden der volle Preis gezahlt werden. Auf dem 3DS gibt es allerdings unter anderem einen kleinen Sale bei einigen wenigen Titeln von Atlus. So ist etwa „Devil Summoner: Soul Hackers“ reduziert, zu dem der Entwickler und Publisher im letzten Jahr einen Nachfolger angekündigt hat.

