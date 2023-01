Nintendo Switch: Nintendo warnt vor Kondensation bei Temperaturschwankungen

Über seinen japanischen Twitter-Account hat Nintendo nun die Nutzer einer Nintendo Switch dazu aufgerufen, auf Kondenswasser bei der Konsole zu achten. Falls das Problem auftrete, sollte das Gerät komplett ausgeschaltet und nicht nur in den Schlafmodus versetzt werden. Seltsamerweise kommt die Warnung erst rund sechs Jahre nach der Markteinführung der Switch.

Nintendo sorgt sich wegen Kondensation

Nintendo rät den Spielern dazu, auf Wassertropfen an oder auf ihrer Nintendo Switch zu achten, da schnelle Temperaturschwankungen die Konsole beschädigen könnten. Falls Nutzer Feuchtigkeit bei ihrem Gerät entdecken, sollten sie ihre Switch komplett ausschalten und in einen erwärmten Raum bringen. Spieler sollten das Gerät in dem Raum stehen lassen und warten, bis die Kondensation getrocknet ist. Nintendo scheint sich derzeit Sorgen darum zu machen, dass die Spieler ihre Konsolen aus beheizten Gebäuden in die kalte Winterluft bringen und umgekehrt.

In dem Twitter-Beitrag weist Nintendo zudem noch einmal auf eine Anleitung zum kompletten Herunterfahren der Switch hin. Über das Dashboard der Nintendo Switch lässt sich das Gerät in den Schlafmodus versetzen. Spieler können aber den Power-Knopf drei Sekunden lang drücken und dann in dem aufploppenden Menü die Konsole ausschalten. Alternativ kann man das System auch zum Herunterfahren zwingen, indem der Einschaltknopf rund zwölf Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

Im Sommer erst hatte Nintendo vor der Verwendung seiner Hybridkonsole bei hohen Temperaturen gewarnt. So sollten Nutzer davon absehen, die Nintendo Switch bei Temperaturen über 35 Grad zu spielen. Zudem sollte auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden. Schon damals hatte Nintendo angegeben, dass die Konsole nicht zu kalt werden sollte. Unter fünf Grad sollte die Temperatur beim Spielen am besten auch nicht fallen.

Quelle: TechSpot

