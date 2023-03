Counter Strike 2: Hinweis auf Left 4 Dead 3 in Spieldateien aufgetaucht

Steam-Inhaber und Entwickler Valve hat uns in den letzten Jahren nicht gerade mit Spielen überhäuft. Neben einem neuen Teil der „Half Life“-Reihe warten viele Spieler schon lange auf Infos zu einem neuem „Counter Strike“.

Zumindest letzteres wurde endlich bestätigt und vor einigen Tagen recht unspektakulär angekündigt. Die limitierte Beta läuft seit dem 22. März. Einige technikbegabte Nutzer haben nun in den Dateien von „Counter Strike 2“ Hinweise zu einem eventuellen „Left 4 Dead 3“ gefunden.

Dass diese Dateien aber tatsächlich ein Teaser für eine baldige Ankündigung eines neuen Spiel aus der Zombie-Survival-Reihe darstellen, ist eher unwahrscheinlich, wenn man mal einen genauen Blick darauf wirft.

Priorität von Left 4 Dead 3 anscheinend ganz unten

Unter den gefundenen Spieldaten von „Left 4 Dead 3“ finden sich verschiedene Kategorien, welche weitere Infos liefern. So ist der Eintrag bei der Kategorie „Severity“, also Schwere mit high angegeben. Das klingt im ersten Moment sehr vielversprechend. Viel wichtiger ist aber, was Valve beim Thema „priority“, also Priorität angibt.

Diese Kategorie steht laut „Valve“ nämlich auf none, was bedeutet, dass ein neues „Left 4 Dead“ quasi keine Priorität bei den Entwicklern hat. Wie lange wir also noch auf einen neuen Ableger warten müssen, ist unklar. Dabei hat das Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder Hinweise darauf gegeben.

So wurde es bei den Präsentationen ihres VR-Spiels „Half Life: Alyx“ behandelt. Und auch bei der Ankündigung von „Portal VR“ wurde über „Left 4 Dead 3“ gesprochen. Außerdem wurde bekannt, dass Valve damals bei Rendering-Tests der neuen Source-2-Engine mit „Left 4 Dead“ gearbeitet hat. Gerüchte über eine aktive Entwicklung an einem neuen Spiel wurden allerdings dementiert.

Das heißt aber nicht, dass wir niemals mit einem neuen „Left 4 Dead“ rechnen können, vielleicht ändert sich die Priorität in ein paar Jahren. Erstmal steht „Counter Strike 2“ im Mittelpunkt. Falls ihr an der limitierten Testphase zum Shooter teilnehmen wollt, müsst ihr abwarten und Glück haben. Denn „Valve“ wählt die Tester für die Beta selbst aus. Die Vollversion soll noch im Sommer 2023 erscheinen.

