Battlefield 2042: Nächstes Update nimmt eine Änderung am Zielen vor

DICE wird mit dem nächsten Update eine Änderung an dem Zielen in "Battlefield 2042" vornehmen, indem man eine Standardeinstellung umändert.

Seit der Veröffentlichung im November 2021 hat DICE eine Vielzahl an Änderungen an dem Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ vorgenommen. Neben neuen und überarbeiteten Karten führte man auch ein Klassensystem ein, das die Operator in eine Struktur steckt, die man aus früheren Teilen der Reihe kennt.

Das Zielen soll erlernbarer werden

Nun haben die Entwickler eine weitere große Änderung angekündigt, die das Zielen in „Battlefield 2042“ verändern wird. Mit dem nächsten Update wird die Standardeinstellung für „Einheitliches Zielen (Soldat:in)“ angeschaltet sein. Dies wird sowohl für die Controller- als auch die Maus und Tastatur-Steuerung gelten.

Hinter „Einheitlichen Zielen (Soldat:in)“ steckt ein System, das kalkuliert, wie viel Input benötigt wird, um das Fadenkreuz über den Bildschirm zu bewegen. Dabei wird ausgeblendet, wie sich das Sichtfeld verändert. Demnach wird immer die gleiche Pixeldistanz benötigt, um eine physische Bewegung zu machen, was wiederum die Konsistenz zwischen Nicht-Zoom und Zoom steigern soll, insofern man weder die Einstellungen für den individuellen Zoom noch die Zielempfindlichkeit verändert hat.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Bisher war das einheitliche Zielen (Soldat:in) standardmäßig deaktiviert, weil wir bei Zielrate und Vergrößerung mehr Varianz erwartet hatten und es dadurch Neulingen kaum eine Hilfe gewesen wäre, wenn sie das Zielen erlernen. Stattdessen haben wir beobachtet, dass die Zielvarianz es neuen wie erfahrenen Spielenden eher erschwerte, das Muskelgedächtnis zu trainieren und konstantes Zielen zu erlernen.“

Durch die Einstellung werden unnötige Zielabweichungen reduziert, damit man die Steuerung des Sticks besser erlernen kann. Darüber hinaus soll es leichter werden mit höheren Vergrößerungsstufen und der Verfolgung beweglicher Ziele umzugehen.

Selbstverständlich kann man die Einstellung auch manuell ausschalten, wenn man weiterhin wie bisher spielen möchte. Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wann das Update erscheinen wird.

