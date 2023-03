Battlefield 2042: Spieler-Anstieg durch PS Plus – längerer Support als gedacht?

Durch die Veröffentlichung über PlayStation Plus Essential sind in "Battlefield 2042" jede Menge Spieler dazugestoßen. Außerdem weisen entdeckte Daten auf eine weitere Unterstützung hin.

Essential-Kunden dürfen sich im aktuellen Monat unter anderem „Battlefield 2042“ herunterladen. Durch die Aufnahme in das Plus-Angebot sind die Spielerzahlen des Online-Shooters nun deutlich in die Höhe gestiegen. Darauf weist True Trophies hin.

578 Prozent mehr

Genauer beschrieben hat der anfangs kritisierte „Battlefield“-Ableger 578 Prozent mehr Spieler als vorher zu verzeichnen. Damit handelt es sich um den erfolgreichsten Essential-Titel im März. Die anderen beiden Kandidaten sind übrigens „Minecraft Dungeon“ und „Code Vein“.

Dank des Spieler-Booms ist „Battlefield 2042“ aktuell gefragter als andere erfolgreiche Live-Service-Titel. Dazu zählen „GTA Online“, „Apex Legends“, „Destiny 2“, „Rocket League“ und „Overwatch 2“.

Zudem ist der Shooter von EA bei PSNProfiles im Moment auf Platz vier der beliebtesten Spiele. Dahinter folgen gefragte Titel wie „Wo Long: Fallen Dynasty“ und „God of War Ragnarök“.

Seit dem 28. Februar befindet sich der First-Person-Shooter in Season Four. Eine weitere Season wurde bereits mit einer Konzeptzeichnung bestätigt.

Jetzt hat der Reddit-User daniluk400 sowohl Steam als auch Origin gründlich durchsucht. Dabei hat er mehrere Daten entdeckt, die weitere hinzukommende Inhalte andeuten. Die letzte Aktualisierung hat erst am 17. März, also am Freitag, stattgefunden. Gut möglich also, dass „Battlefield 2042“ auch dieses Jahr Unterstützung erhält.

Lohnenswert wäre eine weitere Unterstützung bestimmt. Schließlich hat sich das Spiel nach seinem Fehlstart gut entwickelt und hat über die Monate eine Menge Content erhalten. Darauf möchte EA DICE mit Sicherheit weiter aufbauen.

Wer sich „Battlefield 2042“ noch nicht heruntergeladen hat: Als Essential-Nutzer könnt ihr den Download bis zum 4. April vornehmen.

