Remnant 2: Neuer Welten-Trailer stellt die Dran vor

Im kommenden Sommer möchten Gearbox Publishing und Gunfire Games in die Welten des Actionspiels „Remnant 2“ einladen. Mit einem neuen Video stellt man uns die Dran-Hälfte von Losomn vor.

Zwei Welten wurden zu einer

Die Verschmelzung der Dran- und Fae-Welten hat zu Chaos und Verwirrung geführt. Die einst menschenähnlichen Dran haben sich zu einem Bienenstock entwickelt, der sich leicht provozieren und in Raserei versetzen lässt. Die Erweckten Dran wurden durch die Verschmelzung nicht verändert und gelten in der restlichen Dran-Gesellschaft als Problemkinder, die dafür bestraft wurden, dass sie sich gegen das Chaos geäußert hatten.

In „Remnant 2“ werden die Spieler in die Rolle der Überlebenden der Menschheit gegen tödliche Kreaturen in den Kampf ziehen. Sie werden alles daran setzen, um in den Tiefen des Unbekannten das Böse daran zu hindern, die Realität zu zerstören. Gemeinsam mit bis zu zwei Freunden wird man sich aufeinander sowie auf die eigenen Fähigkeiten verlassen müssen, um die größten Herausforderungen zu überstehen sowie die Ausrottung der Menschheit zu verhindern.

Im Rahmen des Abenteuers wird man auf eine Mischung aus Nah- und Fernkampf setzen müssen, um die teils seltsamen Welten mit all den klugen Gegnern und gigantischen Bossen zu überleben. Rüstet euch mit der passenden Ausrüstung sowie durchschlagskräftigen Waffen aus und passt euch den verschiedenen Biomen an.

Durch dynamisch generierte Dungeons und Gebiete wird „Remnant 2“ einmal mehr eine Menge Wiederspielwert bieten. Jedoch sollte man nie die Herausforderung unterschätzen, die das Actionspiel mit sich bringen wird, wenn es für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheint.

