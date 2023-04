Remnant 2: Die Spielwelt von Yaesha zeigt sich im Trailer

In dem kommenden Actionspiel "Remnant 2" wird es euch in die Welt von Yaesha verschlagen. Mit einem neuen Trailer stellt uns Gunfire Games die Spielwelt bereits vor.

In den Abendstunden haben Gearbox Publishing und Gunfire Games einen neuen Trailer zu dem kommenden Actionspiel „Remnant 2“ veröffentlicht. Mit diesem gewährt man uns einen Ausblick auf die Welt von Yaesha, deren Bewohner mit aller Macht gegen die Truppen der Wurzel kämpfen.

Action an allen Ecken

Bei „Remnant 2“ handelt es sich um den Nachfolger zu „Remnant: From the Ashes“, der die Überlebenden der Menschheit gegen tödliche Kreaturen in den Kampf schickt. Man kann sowohl alleine als auch im kooperativen Mehrspieler mit bis zu zwei Freunden die Tiefen des Unbekannten erkunden, das Böse aufhalten und die eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Eine Mischung aus Fern- und Nahkampf soll die Spieler stets unter Druck setzen, wenn sie sich gegen smarte Gegner und gigantische Bosse stellen. Dabei wird man auch die passende Ausrüstung wählen müssen, um sich den verschiedenen Biomen anzupassen und die Feinde äußerst effizient niederzustrecken.

Einmal mehr setzen die Entwickler bei „Remnant 2“ auf dynamisch generierte Dungeon und Gebiete, die mit jedem Spieldurchlauf verschieden sind. Verzweigte Missionen, Verbesserungen, eine Schmiede und eine Vielzahl an Belohnungen sollten einen stets bei Laune halten, um auch die nächsten Abenteuer anzugehen.

„Remnant 2“ wird im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

