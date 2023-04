Star Wars Jedi Survivor: Schlechte Optimierung der PC-Version sorgt für durchwachsene Kritiken

Heute ist endlich „Star Wars Jedi: Survivor“, der lang erwartete Nachfolger des 2018 veröffentlichten „Star Wars Jedi: Fallen Order“ erschienen. Er soll die Geschichte von Cal Kestis weiterführen und einen noch größeren Einblick ins „Star Wars“-Universum geben. Die Kritiken fallen größtenteils gut bis sehr gut aus.

Zumindest für die PS5-Version, die für die meisten Tests herausgegeben wurde. Bei der PC-Version sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Denn hier beklagen sich viele User über die schlechte Performance und den teilweise immensen Hardware-Hunger des Action-Adventures.

Spieler lassen ihrem Frust auf Steam freien Lauf

Scheinbar hat die Zeit bis zum Release nicht ausgereicht, um das Spiel ausreichend für die PC-Hardware zu optimieren, und das obwohl das Spiel eh schon um sechs Wochen nach hinten verschoben wurde. Einige konnten bereits vor Release mit „Star Wars Jedi: Survivor“ starten und waren wohl nicht gerade begeistert.

Auf Steam steht das Spiel bei etwas über 1000 Rezensionen bei „größtenteils negativ“, was für ein Spiel dieses Kalibers ein ziemlicher Schlag ins Gesicht ist. Viele beschweren sich über die schlechte Optimierung. Selbst mit aktueller Hardware sind kaum mehr als 50 FPS möglich. Zusätzlich scheint das Spiel unglaubliche Mengen an CPU-Leistung zu fressen, was viele ältere Gaming-Prozessoren an ihre Grenzen bringt.

Viele der Rezensionen sind zwar noch vor dem großen Day-1-Patch veröffentlicht worden, ob dieser aber die Performance direkt auf ein anständiges Maß heben wird, ist eher unwahrscheinlich. Die offiziellen Systemanforderungen scheinen nicht die tatsächlichen Anforderungen widerzuspiegeln und selbst die aktuellste Hardware hat ihre Probleme mit „Star Wars Jedi: Survivor“.

Was der zum Release bereit gestellte Day-1-Patch noch verbessert, werden die nächsten Tage zeigen. „EA“ hat zudem versprochen, das Spiel in den nächsten Wochen mit weiteren Patches zu versorgen. „Star Wars Jedi: Survivor“ ist seit heute für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.

