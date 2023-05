Remnant 2: Eindrücke aus der Spielwelt – Trailer präsentiert euch die Fae-Hälfte von Losomn

Mit „Remnant 2“ entsteht bei den Entwicklern von Gunfire Games aktuell der offizielle Nachfolger zu „Remnant: From the Ashes“ aus dem Jahr 2019.

Wie in der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben wurde, führt euer Weg in „Remnant 2“ in die düstere Welt von Losomn, die im frisch veröffentlichten Trailer in den Mittelpunkt rückt. Dieses Mal dreht sich alles um die Fae-Hälfte der Spielwelt.

Bei Losomn handelt es sich laut Entwicklerangaben um einen Planeten, der durch die katastrophale Verschmelzung der einst getrennten Welten der Dran- und Fae-Zivilisationen entstand.

Während die Dran seitdem ein Schicksal in Chaos und Entbehrung fristen, lebt die Fae-Seite in einer reichhaltigen Welt voller Schätze. Weitere Details zur Spielwelt liefert euch der angehängte Trailer.

Entwickler setzten auf Langzeitmotivation

Kurz nach der offiziellen Enthüllung des Nachfolgers wiesen die Macher von Gunfire Games darauf hin, dass die prozedurale Generierung der Level und Welten in „Remnant 2“ zurückkehren und auf die nächste Stufe gehoben wird. Laut David Adams, dem CEO von Gunfire Games, wird daher kein Abstecher in die Welt von Losomn dem anderen gleichen.

Dadurch ist gewährleistet, dass der Nachfolger vor allem mit seiner Langzeitmotivation punktet. „Die Art und Weise, wie das im Spiel funktioniert, ist, dass alle Quests, alle Ereignisse zufällig sind“, führte Adams aus. „Wenn Sie also hineingehen und gegen einen Miniboss kämpfen, und ein anderer Spieler hineingeht und in einem Gebiet gegen einen Miniboss kämpft, hat er möglicherweise einen völlig anderen Boss. Möglicherweise haben Sie unterschiedliche Ereignisse.“

Einen handfesten Termin spendierten die Verantwortlichen von Gunfire Games „Remnant 2“ bisher nicht. Da allerdings von einem Release im Sommer die Rede ist, dürfte die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

„Remnant 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

